jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Recuerdo

El día que Miguel Ángel Russo salió campeón con Boca en San Juan

El célebre DT, quien falleció el miércoles, festejó la primera edición de la Copa Diego Maradona en el Estadio San Juan del Bicentenario. En enero de 2021, el 'Xeneize' se consagró tras vencer a Banfield en la tanda de penales.

Por David Cortez Vega
boca miguel angel russo san juan copa diego maradona

Continúa la conmoción por la muerte de Miguel Ángel Russo. El histórico entrenador, quien logró grandes títulos con Boca, pudo celebrar en San Juan una de las estrellas obtenidas con el 'Xeneize'. Fue el 17 de enero de 2021, cuando se quedó con la Copa Diego Maradona, tras igualar 1-1 con Banfield y ganar la definición por penales.

Lee además
murio miguel angel russo
Dolor en el fútbol argentino

Murió Miguel Ángel Russo
¡que actorazos! purruco antuna y roly rodriguez la rompen en un video que se hizo viral en ecuador
¿Los tenías?

¡Qué actorazos! Purruco Antuña y Roly Rodríguez la rompen en un video que se hizo viral en Ecuador

El partido comenzó con Boca tomando la iniciativa, con un planteo ofensivo que incluyó a Zárate, Ábila y Villa. El primer tiempo finalizó sin goles, con Banfield generando apenas una situación de riesgo mediante un disparo lejano de Cuero que fue despejado por el arquero Andrada. La ocasión más clara de Boca fue un tiro cruzado de Villa que Ábila no logró conectar.

Embed - Copa Diego Maradona | Final | resumen de Banfield - Boca

En la segunda mitad, Banfield intentó presionar y ser más ofensivo, pero sin generar llegadas claras. A los 18 minutos del segundo tiempo, Edwin Cardona abrió el marcador para Boca. Ya en tiempo de descuento, Luciano Lollo igualó para Banfield, llevando la definición a los penales. Allí, el equipo 'Xeneize' se mostró más efectivo: Tevez, Villa, Salvio, Izquierdoz y Buffarini marcaron para Boca, mientras que Rodríguez falló para Banfield, lo que selló la victoria 5-3 desde los doce pasos.

En dicho encuentro, Boca sufrió la expulsión del sanjuanino Emmanuel Más. En dicho encuentro, Boca sufrió la expulsión del sanjuanino Emmanuel Más.

El partido quedó registrado como un triunfo histórico para Boca en San Juan, y tras el fallecimiento de Russo, también se recuerda como una de las últimas grandes alegrías que el entrenador brindó al club. Su trayectoria incluyó múltiples títulos nacionales e internacionales, así como un paso por varios equipos de Argentina y el exterior, consolidándolo como uno de los entrenadores más destacados del fútbol argentino.

La última visita de Russo en San Juan y un abrazo para el recuerdo

"Miguelo" volvió a pisar suelo sanjuanino y, como cada vez que aparece, dejó mucho más que un resultado. En el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura de Primera División, San Lorenzo, su equipo de aquel entonces, se impuso por 1-0 ante San Martín en el Estadio Hilario Sánchez, en lo que significó un duro golpe para el local que homenajeaba al flamante DT, Leandro "Pipi" Romagnoli.

Pero más allá del triunfo del Ciclón, la jornada quedó marcada por un emotivo momento que robó todas las miradas en los pasillos del Hilario Sánchez: el cálido reencuentro entre Russo y Diego "el Pulpo" González.

Con una sonrisa amplia y un abrazo apretado, el saludo entre ambos fue mucho más que un gesto. El Pulpo, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas. "Lo admiro y es una persona que quiero mucho", alcanzó a decir el volante entre lágrimas, dejando entrever la profunda relación que los une.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Sonriente, feliz y un apretado abrazo con el ‘Pulpo’ González: así fue el último paso de ‘Miguelo’ por San Juan El entrenador del Xeneize visitó la provincia en el Torneo Apertura de Primera División y su paso dejó una huella gigante por lo que su nombre representa. En los pasillos de la cancha de San Martín y un cálido saludo con Diego González, que no pudo evitar las lágrimas: “Lo admiro”. Este encuentro entre Miguel Ángel Russo y Diego González se dio en el duelo que protagonizó San Martín y San Lorenzo en el Hilario Sánchez, por la fecha 12 del campeonato argentino. Los de ‘Miguelo’ derrotaron 1-0 al Verdinegro y le amargaron el homenaje al ‘Pipi’ Romagnoli, que hacía poco que había asumido como entrenador del elenco sanjuanino. Video: SC La nota completa en @tiempodesanjuan #miguelo #russo #xeneizes #bocajuniors #sanmartindesanjuan #dt #despedida"

Russo se mostró como siempre: sereno, afectuoso y con esa humildad que lo convierte en un verdadero caballero del fútbol. En San Juan, su presencia no pasó desapercibida, y el pueblo futbolero volvió a rendirse ante su figura. Los plateistas lo llenaron de aplausos en su caminata al banco de suplentes.

Temas
Seguí leyendo

"El Zonda va a estar abierto muchos años más": se presentó el fin de semana fierrero, con el TC2000 y Zonal Cuyano, en el mítico autódromo

El secreto detrás del oro: la historia del veinticiqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo

Unión, puntero y con una interna al rojo vivo: se queda el presidente, pero el vice se va

Lautaro Fernández, el sanjuanino que representará a la Argentina en goalball en los Juegos Parapanamericanos Junior

Bicicross: 40 pilotos sanjuaninos competirán en La Rioja

Mano a mano con Rossi: el día que giró en El Zonda siendo un niño, su rico historial en el circuito y el sector de la pista más "desafiante"

El último deseo de Miguel Ángel Russo que conmovió a todo Boca

Despiden en La Bombonera a Miguel Ángel Russo: llegó el plantel y hay enorme fila para el último adiós

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el secreto detras del oro: la historia del veinticiqueno que conquisto la feliz con un disco de un kilo video
Un sueño

El secreto detrás del oro: la historia del veinticiqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los telos que crece en San Juan
Relevamiento hot

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los "telos" que crece en San Juan

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Imagen ilustrativa
La peor tarde

Primero le pegó un vecino del barrio El Chañar y después lo asaltó una patota

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un jubilado sanjuanino cayó en el cuento de las promociones y perdió $10.000.000

Te Puede Interesar

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martin: uno zafó con probation

Por Redacción Tiempo de San Juan
La multa por manejar ebrio, sin cinturón de seguridad ni seguro supera el millón de pesos en San Juan
A manejar con conciencia

La multa por manejar ebrio, sin cinturón de seguridad ni seguro supera el millón de pesos en San Juan

El secreto detrás del oro: la historia del veinticiqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo video
Un sueño

El secreto detrás del oro: la historia del veinticiqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo

Hallan el celular que le robaron a un periodista en Rivadavia
Investigación

Hallan el celular que le robaron a un periodista en Rivadavia

El Zonda va a estar abierto muchos años más: se presentó el fin de semana fierrero, con el TC2000 y Zonal Cuyano, en el mítico autódromo
Máxima expectativa

"El Zonda va a estar abierto muchos años más": se presentó el fin de semana fierrero, con el TC2000 y Zonal Cuyano, en el mítico autódromo