El día que Miguel Ángel Russo salió campeón con Boca en San Juan

Continúa la conmoción por la muerte de Miguel Ángel Russo . El histórico entrenador, quien logró grandes títulos con Boca , pudo celebrar en San Juan una de las estrellas obtenidas con el 'Xeneize'. Fue el 17 de enero de 2021, cuando se quedó con la Copa Diego Maradona , tras igualar 1-1 con Banfield y ganar la definición por penales.

El partido comenzó con Boca tomando la iniciativa, con un planteo ofensivo que incluyó a Zárate, Ábila y Villa. El primer tiempo finalizó sin goles, con Banfield generando apenas una situación de riesgo mediante un disparo lejano de Cuero que fue despejado por el arquero Andrada. La ocasión más clara de Boca fue un tiro cruzado de Villa que Ábila no logró conectar.

Embed - Copa Diego Maradona | Final | resumen de Banfield - Boca

En la segunda mitad, Banfield intentó presionar y ser más ofensivo, pero sin generar llegadas claras. A los 18 minutos del segundo tiempo, Edwin Cardona abrió el marcador para Boca. Ya en tiempo de descuento, Luciano Lollo igualó para Banfield, llevando la definición a los penales. Allí, el equipo 'Xeneize' se mostró más efectivo: Tevez, Villa, Salvio, Izquierdoz y Buffarini marcaron para Boca, mientras que Rodríguez falló para Banfield, lo que selló la victoria 5-3 desde los doce pasos.

El partido quedó registrado como un triunfo histórico para Boca en San Juan, y tras el fallecimiento de Russo, también se recuerda como una de las últimas grandes alegrías que el entrenador brindó al club. Su trayectoria incluyó múltiples títulos nacionales e internacionales, así como un paso por varios equipos de Argentina y el exterior, consolidándolo como uno de los entrenadores más destacados del fútbol argentino.

La última visita de Russo en San Juan y un abrazo para el recuerdo

"Miguelo" volvió a pisar suelo sanjuanino y, como cada vez que aparece, dejó mucho más que un resultado. En el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura de Primera División, San Lorenzo, su equipo de aquel entonces, se impuso por 1-0 ante San Martín en el Estadio Hilario Sánchez, en lo que significó un duro golpe para el local que homenajeaba al flamante DT, Leandro "Pipi" Romagnoli.

Pero más allá del triunfo del Ciclón, la jornada quedó marcada por un emotivo momento que robó todas las miradas en los pasillos del Hilario Sánchez: el cálido reencuentro entre Russo y Diego "el Pulpo" González.

Con una sonrisa amplia y un abrazo apretado, el saludo entre ambos fue mucho más que un gesto. El Pulpo, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas. "Lo admiro y es una persona que quiero mucho", alcanzó a decir el volante entre lágrimas, dejando entrever la profunda relación que los une.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Sonriente, feliz y un apretado abrazo con el ‘Pulpo’ González: así fue el último paso de ‘Miguelo’ por San Juan El entrenador del Xeneize visitó la provincia en el Torneo Apertura de Primera División y su paso dejó una huella gigante por lo que su nombre representa. En los pasillos de la cancha de San Martín y un cálido saludo con Diego González, que no pudo evitar las lágrimas: “Lo admiro”. Este encuentro entre Miguel Ángel Russo y Diego González se dio en el duelo que protagonizó San Martín y San Lorenzo en el Hilario Sánchez, por la fecha 12 del campeonato argentino. Los de ‘Miguelo’ derrotaron 1-0 al Verdinegro y le amargaron el homenaje al ‘Pipi’ Romagnoli, que hacía poco que había asumido como entrenador del elenco sanjuanino. Video: SC La nota completa en @tiempodesanjuan #miguelo #russo #xeneizes #bocajuniors #sanmartindesanjuan #dt #despedida" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Russo se mostró como siempre: sereno, afectuoso y con esa humildad que lo convierte en un verdadero caballero del fútbol. En San Juan, su presencia no pasó desapercibida, y el pueblo futbolero volvió a rendirse ante su figura. Los plateistas lo llenaron de aplausos en su caminata al banco de suplentes.