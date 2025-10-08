miércoles 8 de octubre 2025

Recuerdo

Sonriente, feliz y un apretado abrazo con el 'Pulpo' González: así fue el último paso de 'Miguelo' por San Juan

El ex entrenador del Xeneize visitó la provincia en el Torneo Apertura de Primera División y su paso dejó una huella gigante por lo que su nombre representa. En los pasillos de la cancha de San Martín y un cálido saludo con Diego González, que no pudo evitar las lágrimas: "Lo admiro". El video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Miguel Ángel Russo
image
image

Tristeza absoluta en el mundo del fútbol. Miguel Ángel Russo falleció este miércoles pasadas las 19hs, luego de pelear contra una dura enfermedad que lo castigó mucho y lo alejó del fútbol en el último tiempo. El gran 'Miguelo' pasó por San Juan hace poco y dejó un lindo recuerdo en los pasillos del Hilario Sánchez. El video junto a Diego 'Pulpo' González que emocionó a todos.

murio miguel angel russo
Dolor en el fútbol argentino

Murió Miguel Ángel Russo
La tristeza de los técnicos sanjuaninos. 
De luto

El dolor de los técnicos sanjuaninos por el fallecimiento de Russo: "Murió de pie"

Miguel Ángel Russo volvió a pisar suelo sanjuanino y, como cada vez que aparece, dejó mucho más que un resultado. En el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura de Primera División, San Lorenzo, su equipo de aquel entonces, se impuso por 1-0 ante San Martín en el Estadio Hilario Sánchez, en lo que significó un duro golpe para el local que homenajeaba al flamante DT, Leandro "Pipi" Romagnoli.

Pero más allá del triunfo del Ciclón, la jornada quedó marcada por un emotivo momento que robó todas las miradas en los pasillos del Hilario Sánchez: el cálido reencuentro entre Russo y Diego "el Pulpo" González.

Con una sonrisa amplia y un abrazo apretado, el saludo entre ambos fue mucho más que un gesto. El Pulpo, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas. "Lo admiro y es una persona que quiero mucho", alcanzó a decir el volante entre lágrimas, dejando entrever la profunda relación que los une.

Miguel Ángel Russo

Russo se mostró como siempre: sereno, afectuoso y con esa humildad que lo convierte en un verdadero caballero del fútbol. En San Juan, su presencia no pasó desapercibida, y el pueblo futbolero volvió a rendirse ante su figura. Los plateistas lo llenaron de aplausos en su caminata al banco de suplentes.

Video: el último paso de Miguel Ángel Russo por San Juan

