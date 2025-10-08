Murió Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo murió este lunes a los 69 años, después de permanecer días internado en su domicilio por un debilitamiento general. El entrenador de Boca llevaba semanas bajo observación por un estado de salud “delicado” y bajo licencia, ya que no pudo dirigir durante los últimos partidos del Xeneize.

De luto El dolor de los técnicos sanjuaninos por el fallecimiento de Russo: "Murió de pie"

El DT se hallaba con un cuadro de deterioro, pues a principios de septiembre había ingresado al Hospital Fleni por deshidratación y quedó internado, aunque luego fue dado de alta. Más tarde, fue trasladado al Instituto Fleming por una infección urinaria que se sumó a un malestar integral. Es por eso que el mundo Boca también estaba pendiente de su estado.

La última vez que pudo dirigir al equipo fue en la Bombonera, el domingo 21 de septiembre, en lo que fue el empate del local de 2 a 2 con Central Córdoba por la 9na feche del Torneo Clausura. Desde entonces, su delicado estado le impidió regresar a las canchas y a los entrenamientos. Ya para el 6 de octubre, la institución comunicó de manera oficial que el entrenador se encontraba con “pronóstico reservado”.

En 2017 había afrontado un cáncer en la vejiga, al igual que un tumor en la próstata. A pesar de ello, el técnico múltiple campeón del fútbol argentino se trató y continuó con su carrera profesional. No obstante, las complicaciones hicieron mella en su salud y este miércoles 8 de octubre su cuerpo dijo basta.

Russo cursaba su tercera etapa al frente del primer equipo de Boca, con el que se consagró campeón de la Copa Libertadores en 2007. La trayectoria de Russo en el fútbol fue extensa y estuvo marcada por éxitos en distintos países. Nacido en Lanús en 1956, desarrolló su carrera futbolista en Estudiantes de La Plata, donde disputó 420 partidos y conquistó dos títulos.

Como entrenador, logró ascensos con Lanús y Estudiantes; dirigió a equipos en Argentina, España, Chile, México, Colombia, Perú, Paraguay y Arabia Saudita, y sumó títulos con clubes como Vélez Sarsfield, Rosario Central y Millonarios.

El comunicado de Boca tras la confirmación de la noticia