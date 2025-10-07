El sanjuanino Chiqui Tapia y todo el mundo del fútbol, cerca de Miguel Ángel Russo

El mundo del fútbol argentino está conmovido por la delicada situación de salud de Miguel Ángel Russo , de 69 años, quien se encuentra internado en su domicilio y con pronóstico reservado. La noticia fue confirmada por Boca , club en el que el DT dejó una huella imborrable, y rápidamente generó una cadena de mensajes de aliento por parte de instituciones, futbolistas y fanáticos de todo el país y el exterior.

Desde la cuenta oficial del Xeneize expresaron: "Acompañamos a Miguel y su familia en este momento". Por su parte, Rosario Central, donde Russo también es palabra mayor, publicó: "Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón". Su emblema actual, Ángel Di María, se sumó al mensaje desde sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1975358132747649069&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.



Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025

La repercusión fue inmediata: el presidente sanjuanino de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, escribió: "Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos". Y Estudiantes de La Plata, club en el que Russo hizo toda su carrera como futbolista, también le envió palabras de aliento, junto a su presidente Juan Sebastián Verón.

Otras instituciones del fútbol local, como Lanús, al que Russo llevó al ascenso en los 90, también lo recordaron con cariño. La AFA y la Conmebol publicaron mensajes de apoyo: "El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo. ¡Mucha fuerza y pronta recuperación para un campeón de América!".

Pero la figura de Russo no solo despierta admiración en Argentina. También clubes del exterior como Cerro Porteño, Universidad de Chile y Millonarios de Colombia, donde dejó una marca como DT, se sumaron a la ola de afecto. En especial, Millonarios, equipo con el que ganó dos títulos, emitió un emotivo comunicado: "¡Mucha fuerza Miguel! ¡La Familia Azul está contigo! Todo se cura con amor".

Russo es mucho más que un entrenador: es una referencia del fútbol argentino, un símbolo de lucha y trabajo, y una persona profundamente respetada por todo el ambiente futbolero. Hoy, su salud preocupa y duele, pero también une a un país y a todo un continente en un mismo deseo: que se recupere pronto y vuelva a las canchas con la fuerza de siempre.

Los mensajes del fútbol argentino en solidaridad a Miguel Ángel Russo:

