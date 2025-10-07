El sanjuanino Chiqui Tapia y todo el mundo del fútbol, cerca de Miguel Ángel Russo

El mundo del fútbol argentino está conmovido por la delicada situación de salud de Miguel Ángel Russo, de 69 años, quien se encuentra internado en su domicilio y con pronóstico reservado. La noticia fue confirmada por Boca, club en el que el DT dejó una huella imborrable, y rápidamente generó una cadena de mensajes de aliento por parte de instituciones, futbolistas y fanáticos de todo el país y el exterior.
Desde la cuenta oficial del Xeneize expresaron: "Acompañamos a Miguel y su familia en este momento". Por su parte, Rosario Central, donde Russo también es palabra mayor, publicó: "Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón". Su emblema actual, Ángel Di María, se sumó al mensaje desde sus redes sociales.
La repercusión fue inmediata: el presidente sanjuanino de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, escribió: "Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos". Y Estudiantes de La Plata, club en el que Russo hizo toda su carrera como futbolista, también le envió palabras de aliento, junto a su presidente Juan Sebastián Verón.
Otras instituciones del fútbol local, como Lanús, al que Russo llevó al ascenso en los 90, también lo recordaron con cariño. La AFA y la Conmebol publicaron mensajes de apoyo: "El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo. ¡Mucha fuerza y pronta recuperación para un campeón de América!".
Pero la figura de Russo no solo despierta admiración en Argentina. También clubes del exterior como Cerro Porteño, Universidad de Chile y Millonarios de Colombia, donde dejó una marca como DT, se sumaron a la ola de afecto. En especial, Millonarios, equipo con el que ganó dos títulos, emitió un emotivo comunicado: "¡Mucha fuerza Miguel! ¡La Familia Azul está contigo! Todo se cura con amor".
Russo es mucho más que un entrenador: es una referencia del fútbol argentino, un símbolo de lucha y trabajo, y una persona profundamente respetada por todo el ambiente futbolero. Hoy, su salud preocupa y duele, pero también une a un país y a todo un continente en un mismo deseo: que se recupere pronto y vuelva a las canchas con la fuerza de siempre.
Los mensajes del fútbol argentino en solidaridad a Miguel Ángel Russo:
