martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Los mensajes

El sanjuanino Chiqui Tapia y todo el mundo del fútbol, cerca de Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca y campeón de América se encuentra internado en su casa con pronóstico reservado. Clubes, figuras del deporte y dirigentes de todo el continente enviaron mensajes de apoyo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El apoyo a Miguel Ángel Russo.

El apoyo a Miguel Ángel Russo.

el-mensaje-de-rosario-central-en-apoyo-a-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-angel-di-maria-en-apoyo-a-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-del-chiqui-tapia-en-solidaridad-con-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-la-universidad-de-chile-en-apoyo-a-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-cerro-porteno-en-solidaridad-con-miguel-angel-russo_w862
el-emotivo-mensaje-de-millonarios-en-solidaridad-con-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-lanus-en-apoyo-a-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-la-conmebol-en-apoyo-a-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-estudiantes-de-la-plata-para-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-apoyo-de-juan-sebastian-veron-para-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-lanus-en-apoyo-a-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-la-conmebol-en-apoyo-a-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-estudiantes-de-la-plata-para-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-apoyo-de-juan-sebastian-veron-para-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-rosario-central-en-apoyo-a-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-angel-di-maria-en-apoyo-a-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-del-chiqui-tapia-en-solidaridad-con-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-la-universidad-de-chile-en-apoyo-a-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-cerro-porteno-en-solidaridad-con-miguel-angel-russo_w862
el-emotivo-mensaje-de-millonarios-en-solidaridad-con-miguel-angel-russo_w862

El mundo del fútbol argentino está conmovido por la delicada situación de salud de Miguel Ángel Russo, de 69 años, quien se encuentra internado en su domicilio y con pronóstico reservado. La noticia fue confirmada por Boca, club en el que el DT dejó una huella imborrable, y rápidamente generó una cadena de mensajes de aliento por parte de instituciones, futbolistas y fanáticos de todo el país y el exterior.

Lee además
el comunicado de boca por la salud de miguel angel russo que mantiene en vilo al mundo del futbol
Preocupación

El comunicado de Boca por la salud de Miguel Ángel Russo que mantiene en vilo al mundo del fútbol
Peñarol se bajó del Regional Amateur.
Oficial

Peñarol se bajó del Regional: "Tenemos la tristeza de no competir, pero el club tiene que ordenarse"

Desde la cuenta oficial del Xeneize expresaron: "Acompañamos a Miguel y su familia en este momento". Por su parte, Rosario Central, donde Russo también es palabra mayor, publicó: "Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón". Su emblema actual, Ángel Di María, se sumó al mensaje desde sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1975358132747649069&partner=&hide_thread=false

La repercusión fue inmediata: el presidente sanjuanino de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, escribió: "Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos". Y Estudiantes de La Plata, club en el que Russo hizo toda su carrera como futbolista, también le envió palabras de aliento, junto a su presidente Juan Sebastián Verón.

el-mensaje-del-chiqui-tapia-en-solidaridad-con-miguel-angel-russo_w862

Otras instituciones del fútbol local, como Lanús, al que Russo llevó al ascenso en los 90, también lo recordaron con cariño. La AFA y la Conmebol publicaron mensajes de apoyo: "El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo. ¡Mucha fuerza y pronta recuperación para un campeón de América!".

Pero la figura de Russo no solo despierta admiración en Argentina. También clubes del exterior como Cerro Porteño, Universidad de Chile y Millonarios de Colombia, donde dejó una marca como DT, se sumaron a la ola de afecto. En especial, Millonarios, equipo con el que ganó dos títulos, emitió un emotivo comunicado: "¡Mucha fuerza Miguel! ¡La Familia Azul está contigo! Todo se cura con amor".

Russo es mucho más que un entrenador: es una referencia del fútbol argentino, un símbolo de lucha y trabajo, y una persona profundamente respetada por todo el ambiente futbolero. Hoy, su salud preocupa y duele, pero también une a un país y a todo un continente en un mismo deseo: que se recupere pronto y vuelva a las canchas con la fuerza de siempre.

Los mensajes del fútbol argentino en solidaridad a Miguel Ángel Russo:

el-mensaje-de-la-universidad-de-chile-en-apoyo-a-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-cerro-porteno-en-solidaridad-con-miguel-angel-russo_w862
el-emotivo-mensaje-de-millonarios-en-solidaridad-con-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-lanus-en-apoyo-a-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-la-conmebol-en-apoyo-a-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-estudiantes-de-la-plata-para-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-apoyo-de-juan-sebastian-veron-para-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-de-rosario-central-en-apoyo-a-miguel-angel-russo_w862
el-mensaje-del-chiqui-tapia-en-solidaridad-con-miguel-angel-russo_w862
Seguí leyendo

Dolor de cabeza para Scaloni: confirmaron la sanción a Otamendi y se pierde un duelo clave con la Selección

Leonardo Cobarrubia voló en el Critérium de ciclismo en El Pinar

Lionel Scaloni: "Para nosotros nunca hay partidos amistosos"

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda

El plantel de Boca, unido y afectado por la internación de Russo

San Juan se prepara para el Campeonato Nacional de Judo 2025

Messi se va quedando solo: Jordi Alba anunció su retiro del fútbol profesional

Alianza se arma con todo: seis refuerzos para soñar en el Regional Amateur

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
alianza se arma con todo: seis refuerzos para sonar en el regional amateur
Mercado de pases

Alianza se arma con todo: seis refuerzos para soñar en el Regional Amateur

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)
Con prisión domiciliaria

Empleados infieles y algo más: acusan a la banda de los "roba combustible"

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado
Capital

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

Te Puede Interesar

La defensa de Panchito Velázquez aseguró que la denuncia es un escrache enorme
Impacto y polémica

La defensa de "Panchito" Velázquez aseguró que la denuncia es "un escrache enorme"

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan se prepara para celebrar una nueva edición de su concurso más emblemático: la Cata San Juan de Vinos, el más antiguo del país.
Concurso nacional

San Juan se prepara para su gran Cata de Vinos, con récord de muestras y un espacio para pensar el futuro del sector

Marcelo Orrego expuso sobre el futuro del cobre en la revolución energética global
En Buenos Aires

Marcelo Orrego expuso sobre el futuro del cobre en la revolución energética global

Peñarol se bajó del Regional Amateur.
Oficial

Peñarol se bajó del Regional: "Tenemos la tristeza de no competir, pero el club tiene que ordenarse"

Imagen ilustrativa. 
Incendio

Fuego y susto en el Médano de Oro: explotó un transformador y varias familias debieron evacuar