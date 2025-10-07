Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda

Cuando los motores vuelvan a encenderse este fin de semana en El Zonda , habrá un sonido distinto, familiar, capaz de despertar la memoria de toda una generación. Será el Ford Escort azul y blanco número 58, el mismo con el que Henry Martin escribió una de las páginas más gloriosas del automovilismo sanjuanino y argentino.

El piloto local, que desde hace años reside en España , regresará en las próximas horas a su tierra para reencontrarse con el circuito que lo vio nacer como piloto y que marcó gran parte de su carrera. Y será un regreso especial, ya que llegará junto al auto con el que se coronó campeón del TC2000 en 1997, una máquina restaurada por amigos y apasionados del deporte motor.

Según contaron a Tiempo de San Juan, Henry ya se encuentra en Argentina y arribará a la provincia este martes. Su inseparable Escort llegará el miércoles, y ambos serán protagonistas de un momento histórico en la reapertura del autódromo Eduardo Copello. Está previsto que pueda dar un par de vueltas junto a su auto campeón antes de la competencia del TC2000, a modo de homenaje.

El número del vehículo no es un detalle menor: el 58 que brillaba en su carrocería coincide con los 58 años que cumple este año El Zonda. "Es un regalo para todos los sanjuaninos”, contó una fuente vinculada a la organización.

No hay dudas que Henry Martin fue mucho más que un gran piloto. En 1997 se transformó en campeón del TC2000 con el equipo Ford YPF tras una temporada memorable en la que consiguió 13 victorias -7 de ellas consecutivas-. En su provincia, logró múltiples triunfos en el TC2000 y también en el TRV6, convirtiéndose en un referente indiscutido del automovilismo local y nacional.

También se lo recuerda por el tremendo accidente que protagonizó en 2007, en plena competencia en El Zonda. Su Honda Civic se estrelló contra el guardarraíl en la largada, y las primeras versiones hicieron temer lo peor. “Recuerdo todo. Nunca perdí el conocimiento, pero fue un golpe durísimo. Muchos pensaron que me había matado”, contó hace dos años en una nota con Tiempo Streaming.

Por eso este regreso tiene un sabor especial. Se trata de un reencuentro con la historia y la identidad fierrera local.