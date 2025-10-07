martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Momentazo

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda

El expiloto sanjuanino viajó especialmente desde España para estar presente en la reapertura del mítico circuito. Y no vendrá solo: lo acompañará el Ford Escort con el que se consagró campeón del TC2000 en 1997.

Por Carla Acosta
BeFunky-collage (21)

Cuando los motores vuelvan a encenderse este fin de semana en El Zonda, habrá un sonido distinto, familiar, capaz de despertar la memoria de toda una generación. Será el Ford Escort azul y blanco número 58, el mismo con el que Henry Martin escribió una de las páginas más gloriosas del automovilismo sanjuanino y argentino.

Lee además
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.
Desde Miami

Lionel Scaloni: "Para nosotros nunca hay partidos amistosos"
El cuadro de Miguel Ángel Russo.
Momento sensible

El plantel de Boca, unido y afectado por la internación de Russo

El piloto local, que desde hace años reside en España, regresará en las próximas horas a su tierra para reencontrarse con el circuito que lo vio nacer como piloto y que marcó gran parte de su carrera. Y será un regreso especial, ya que llegará junto al auto con el que se coronó campeón del TC2000 en 1997, una máquina restaurada por amigos y apasionados del deporte motor.

BeFunky-collage (22)

Según contaron a Tiempo de San Juan, Henry ya se encuentra en Argentina y arribará a la provincia este martes. Su inseparable Escort llegará el miércoles, y ambos serán protagonistas de un momento histórico en la reapertura del autódromo Eduardo Copello. Está previsto que pueda dar un par de vueltas junto a su auto campeón antes de la competencia del TC2000, a modo de homenaje.

El número del vehículo no es un detalle menor: el 58 que brillaba en su carrocería coincide con los 58 años que cumple este año El Zonda. "Es un regalo para todos los sanjuaninos”, contó una fuente vinculada a la organización.

No hay dudas que Henry Martin fue mucho más que un gran piloto. En 1997 se transformó en campeón del TC2000 con el equipo Ford YPF tras una temporada memorable en la que consiguió 13 victorias -7 de ellas consecutivas-. En su provincia, logró múltiples triunfos en el TC2000 y también en el TRV6, convirtiéndose en un referente indiscutido del automovilismo local y nacional.

También se lo recuerda por el tremendo accidente que protagonizó en 2007, en plena competencia en El Zonda. Su Honda Civic se estrelló contra el guardarraíl en la largada, y las primeras versiones hicieron temer lo peor. “Recuerdo todo. Nunca perdí el conocimiento, pero fue un golpe durísimo. Muchos pensaron que me había matado”, contó hace dos años en una nota con Tiempo Streaming.

Por eso este regreso tiene un sabor especial. Se trata de un reencuentro con la historia y la identidad fierrera local.

Temas
Seguí leyendo

San Juan se prepara para el Campeonato Nacional de Judo 2025

Messi se va quedando solo: Jordi Alba anunció su retiro del fútbol profesional

Alianza se arma con todo: seis refuerzos para soñar en el Regional Amateur

El comunicado de Boca por la salud de Miguel Ángel Russo que mantiene en vilo al mundo del fútbol

El museo de camisetas de Nazareno Fúnez y el rinconcito especial que ocupa la de San Martín: "Esta es la campeona"

Villa Ibáñez, el Boca de Ullum: los 484 días sin derrota y el deseado ascenso que se persiguió durante 82 años

Video: el "penal fantasma" que cobró el árbitro en el clásico de Zonda

Crece la preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo: "Está delicado"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
alianza se arma con todo: seis refuerzos para sonar en el regional amateur
Mercado de pases

Alianza se arma con todo: seis refuerzos para soñar en el Regional Amateur

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Francisco Panchito Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: Soy inocente
Investigación

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)
Con prisión domiciliaria

Empleados infieles y algo más: acusan a la banda de los "roba combustible"

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Te Puede Interesar

Adelante la fiscal de impugnación Silvina Gerarduzzi, en el medio el defensor oficial Carlos Fleury y el condenado Arroyo.
Tribunales

Revés judicial para uno de los condenados en la causa de una joven prostituida por su madre

Por Redacción Tiempo de San Juan
La realidad del espárrago en San Juan: menos de 150 hectáreas en los últimos 4 años y la lucha de los productores por sostener la producción
Panorama

La realidad del espárrago en San Juan: menos de 150 hectáreas en los últimos 4 años y la lucha de los productores por sostener la producción

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda
Momentazo

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda

Colectivos diferenciales en la Red Tulum: En septiembre de 2021 se pusieron en marcha en San Juan dos buses eléctricos alimentados con energía solar mediante un cargador localizado en el Parque Ambiental Anchipurac.
Servicio público

Red Tulum: la nueva Ley de Transporte busca abrir paso a colectivos solares, monorrieles y vehículos autónomos

Espert ha sido imputado por lavado de dinero.
Medida judicial

Panorama más complicado: imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero