martes 7 de octubre 2025

Impacto y polémica

La defensa de "Panchito" Velázquez aseguró que la denuncia es "un escrache enorme"

Tras ser notificado por la Justicia sobre las sospechas, la figura del hockey sobre patines y ex campeón del mundo se puso a derecho con su abogado y pidió la realización de medidas, pese a tratarse de una investigación preliminar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luego de que fuera denunciado por un delito sexual en la Justicia, el ídolo y ex jugador de hockey sobre patines, Francisco "Panchito" Velázquez, se puso a derecho con las autoridades de la UFI ANIVI, a donde fue a parar la denuncia por exhibiciones obscenas. Lo hizo a través de su abogado, Maximiliano Páez Delgado, quien asumió como defensor y solicitó medidas para intentar esclarecer la situación cuanto antes.

Es que tanto para el denunciado como para su defensa, la sospecha que pesa sobre sus hombros por estas horas resulta "un escrache muy grande", dado el tenor de lo que le endilgan. Si bien se trata de una denuncia y que la misma, en caso de haber elementos de convicción, podría ser investigada de manera formal, para Velázquez ya habría un perjuicio importante.

Eso es lo que sostiene su abogado, quien habló con Tiempo de San Juan y manifestó que la denuncia representa un daño a la imagen del denunciado. "Vamos a esperar cualquier novedad de la UFI, hemos propuesto medidas para demostrar que él no ha tenido vinculación alguna con el hecho que se le imputa y colaborar en la investigación", señaló al mismo tiempo que recalcó: "La estigmatización social es muy grave, es una persona muy pública y bueno, esperamos desvincularlo a la brevedad".

En ese marco, lo comparó con otros casos en los que intervino y en los que los apuntados se vieron afectados públicamente, a pesar de que luego fueran sobreseídos o absueltos, es decir, inocentes. "Algo parecido sucedió con Pablo Mas, el hermano de Emmanuel Mas, que se vio perjudicado en su imagen y terminó sobreseído", recordó.

Pese a existir una denuncia, que primero se radicó en CAVIG, pero que luego fue remitida al ANIVI, porque la mayoría de las presuntas víctimas son menores de edad (son tres denunciantes, una niña, una adolescente de 17 años y otra joven de 18), en las redes sociales se encendió un debate sobre falsas denuncias y el impacto en las figuras públicas por este tipo de cuestiones.

Lo cierto es que hay tres chicas que dijeron haber vivido un episodio espantoso con Velázquez. Fuentes allegadas manifestaron que las denunciantes se mostraron shockeadas y "desbordadas". Sostuvieron que vieron al ex campeón del mundo con el bóxer y el pantalón abajo, mientras ellas dormían. Frente a la consulta de las menores y la chica más grande, habría confesado que se sentía atraído físicamente por ellas. Algunas fuentes apuntan a que no habría estado en sus cabales en ese momento.

Temas
