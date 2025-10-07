Atrapan a dos hombres que intentaron entrar a robar a una casa: les secuestraron varios objetos

Dos hombres fueron detenidos en Rawson luego de ser sorprendidos en pleno intento de robo en una vivienda del barrio Licciardi. Según informó la Policía de San Juan, los acusados fueron identificados como Kevin Santiago Vera Guajardo y Roberto Miranda , quienes quedaron a disposición de Flagrancia .

El hecho ocurrió cuando personal policial de la Motorizada N° 2 , junto con efectivos de la Comunal de Rawson , fueron enviados al interior del barrio Sarmiento tras recibir una alerta por un presunto robo en curso. Al llegar al lugar, los uniformados lograron detener a los sospechosos que habían ingresado a una vivienda y sustraído varios elementos.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una mochila con la inscripción “Pedidos Ya”, tres cargadores de celulares marca Motorola y dos pares de auriculares inalámbricos, objetos que habrían sido sustraídos del domicilio.

Por orden del fiscal de flagrancia, Alberto Martínez, se dispuso el inicio del procedimiento especial y la detención de ambos sujetos, quienes serán investigados por el intento de robo.