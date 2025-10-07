Aparecieron una adolescente de 17 años y un joven de 25 años que eran intensamente buscados en San Juan

El programa San Juan Te Busca confirmó este martes al mediodía la aparición de Fabián Silva, de 25 años, y de T.N.O., de 17, quienes habían sido reportados como desaparecidos en operativos independientes durante las últimas semanas.

Silva, de contextura mediana y 1,70 metros, había sido reportado como desaparecido el 25 de septiembre. Sus rasgos incluían tez trigueña, cabello corto rizado castaño claro y ojos pardos, y al momento de su desaparición vestía ropa casual y una gorra verde flúor.

Por su parte, T.N.O. fue vista por última vez el 1 de octubre. De contextura pequeña y 1,55 metros, tiene tez trigueña, cabello negro lacio hasta media melena y ojos marrones. En su ausencia, llevaba un pantalón tipo calza negro, remera blanca tipo top con mangas celestes, chaqueta gris, zapatillas negras y una mochila a cuadros rosa y negra.

Según informaron desde San Juan Te Busca, ambos jóvenes se encuentran sanos y salvos. Cabe destacar que se trató de dos operativos distintos.

Las autoridades agradecieron la colaboración ciudadana y reiteraron la importancia de informar cualquier dato relevante para casos de búsqueda.