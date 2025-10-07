martes 7 de octubre 2025

Alivio

Aparecieron una adolescente de 17 años y un joven de 25 años que eran intensamente buscados en San Juan

Después de varias jornadas de incertidumbre, ambos fueron localizados sanos y salvos, poniendo fin a las búsquedas que movilizaron a la policía y al programa San Juan Te Busca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tiara ortega fabian silva desaparecidos san juan

El programa San Juan Te Busca confirmó este martes al mediodía la aparición de Fabián Silva, de 25 años, y de T.N.O., de 17, quienes habían sido reportados como desaparecidos en operativos independientes durante las últimas semanas.

Silva, de contextura mediana y 1,70 metros, había sido reportado como desaparecido el 25 de septiembre. Sus rasgos incluían tez trigueña, cabello corto rizado castaño claro y ojos pardos, y al momento de su desaparición vestía ropa casual y una gorra verde flúor.

Por su parte, T.N.O. fue vista por última vez el 1 de octubre. De contextura pequeña y 1,55 metros, tiene tez trigueña, cabello negro lacio hasta media melena y ojos marrones. En su ausencia, llevaba un pantalón tipo calza negro, remera blanca tipo top con mangas celestes, chaqueta gris, zapatillas negras y una mochila a cuadros rosa y negra.

Según informaron desde San Juan Te Busca, ambos jóvenes se encuentran sanos y salvos. Cabe destacar que se trató de dos operativos distintos.

Las autoridades agradecieron la colaboración ciudadana y reiteraron la importancia de informar cualquier dato relevante para casos de búsqueda.

