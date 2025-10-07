martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Revés judicial para uno de los condenados en la causa de una joven prostituida por su madre

Uno de los acusados, sentenciado a 7 años de prisión efectiva, había solicitado quedar en libertad y el tribunal de impugnación colegiado resolvió -de manera unánime- no hacer lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Adelante la fiscal de impugnación Silvina Gerarduzzi, en el medio el defensor oficial Carlos Fleury y el condenado Arroyo.

Adelante la fiscal de impugnación Silvina Gerarduzzi, en el medio el defensor oficial Carlos Fleury y el condenado Arroyo.

Roberto Néstor Arroyo, uno de los condenados en una causa de prostitución en la que recibió 7 años de prisión efectiva, este martes tuvo un revés judicial en su contra. Un tribunal de impugnación colegiado compuesto por Daniel Guillén, Ana Lía Larrea y Maximiliano Blejman resolvieron no hacer lugar al pedido de su defensor, que era dejarlo en libertad.

Lee además
aparecieron una adolescente de 17 anos y un joven de 25 anos que eran intensamente buscados en san juan
Alivio

Aparecieron una adolescente de 17 años y un joven de 25 años que eran intensamente buscados en San Juan
El sujeto de 23 años que fue atrapado por los vecinos del barrio de Rawson, tras entrar a robar a una vivienda junto a un cómplice.
Este martes

El trasfondo de la captura de uno de los ladrones en Rawson: lo detuvieron los vecinos y lo dejaron en bóxer

En consecuencia, este hombre seguirá cumpliendo la prisión preventiva en su domicilio. Desde la Justicia expresaron que buscarán que tal condena sea cumplida en el Servicio Penitenciario Provincial.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 13.27.52 (1)

Esta causa tiene muchas idas y vueltas, ya que la condena contra estas personas fue en a fines de 2022 y ratificada por un tribunal de impugnación en 2023. Las personas que fueron sentenciadas por esta causa fueron: Juan Carlos Chaparro a 7 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal continuado; Roberto Néstor Arrojo a 7 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal continuado y L.V.V.C a siete años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal.

En esa misma resolución condenaron al policía retirado Pedro Bautista Agüero, pero le declararon la absolución por prescripción y recuperó la libertad.

Esto empezó los primeros días de septiembre de 2021 cuando la víctima denunció esos abusos en la UFI CAVIG. Relató que su madre la prostituyó desde que ella tenía 5 años hasta que cumplió los 21 y en ese tiempo la entregó a numerosos hombres a cambio de dinero. Todo esto ocurría en su casa en una villa de Capital. Apuntó contra Juan Carlos Chaparro, la supuesta pareja de su mamá, pero también a Roberto Arroyo y Pedro Agüero, como los hombres que la sometían.

Temas
Seguí leyendo

Uno de los detenidos por el robo al hermano del juez sanjuanino, beneficiado con la probation

Atrapan a dos hombres que intentaron entrar a robar a una casa: les secuestraron varios objetos

Fuerte choque entre un auto y una moto en una esquina del centro

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

Subía cosas al auto, su sobrina de 7 años corrió hacia la calle y fue embestida por un vehículo

¿Ladrón panchero?: entró a una casa de Santa Lucía y se llevó 40 paquetes de salchichas y kilos de aderezos

Robaron un caballo en Sarmiento y lo encontraron en Caucete: un joven quedó detenido

Un comerciante pasará un año en el Penal de Chimbas por golpear y amenazar a su exmujer

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante esta detenido y ya fue identificado
Capital

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Francisco Panchito Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: Soy inocente
Investigación

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)
Con prisión domiciliaria

Empleados infieles y algo más: acusan a la banda de los "roba combustible"

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Te Puede Interesar

Adelante la fiscal de impugnación Silvina Gerarduzzi, en el medio el defensor oficial Carlos Fleury y el condenado Arroyo.
Tribunales

Revés judicial para uno de los condenados en la causa de una joven prostituida por su madre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda
Momentazo

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda

Colectivos diferenciales en la Red Tulum: En septiembre de 2021 se pusieron en marcha en San Juan dos buses eléctricos alimentados con energía solar mediante un cargador localizado en el Parque Ambiental Anchipurac.
Servicio público

Red Tulum: la nueva Ley de Transporte busca abrir paso a colectivos solares, monorrieles y vehículos autónomos

Espert ha sido imputado por lavado de dinero.
Medida judicial

Panorama más complicado: imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero

Comprar e instalar un aire acondicionado en San Juan supera el millón de pesos: cómo abaratar los cotos
A sacar cuentas

Comprar e instalar un aire acondicionado en San Juan supera el millón de pesos: cómo abaratar los cotos