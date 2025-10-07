Revés judicial para uno de los condenados en la causa de una joven prostituida por su madre

Roberto Néstor Arroyo, uno de los condenados en una causa de prostitución en la que recibió 7 años de prisión efectiva , este martes tuvo un revés judicial en su contra. Un tribunal de impugnación colegiado compuesto por Daniel Guillén, Ana Lía Larrea y Maximiliano Blejman resolvieron no hacer lugar al pedido de su defensor, que era dejarlo en libertad.

Este martes El trasfondo de la captura de uno de los ladrones en Rawson: lo detuvieron los vecinos y lo dejaron en bóxer

En consecuencia, este hombre seguirá cumpliendo la prisión preventiva en su domicilio. Desde la Justicia expresaron que buscarán que tal condena sea cumplida en el Servicio Penitenciario Provincial.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 13.27.52 (1)

Esta causa tiene muchas idas y vueltas, ya que la condena contra estas personas fue en a fines de 2022 y ratificada por un tribunal de impugnación en 2023. Las personas que fueron sentenciadas por esta causa fueron: Juan Carlos Chaparro a 7 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal continuado; Roberto Néstor Arrojo a 7 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal continuado y L.V.V.C a siete años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal.

En esa misma resolución condenaron al policía retirado Pedro Bautista Agüero, pero le declararon la absolución por prescripción y recuperó la libertad.

Esto empezó los primeros días de septiembre de 2021 cuando la víctima denunció esos abusos en la UFI CAVIG. Relató que su madre la prostituyó desde que ella tenía 5 años hasta que cumplió los 21 y en ese tiempo la entregó a numerosos hombres a cambio de dinero. Todo esto ocurría en su casa en una villa de Capital. Apuntó contra Juan Carlos Chaparro, la supuesta pareja de su mamá, pero también a Roberto Arroyo y Pedro Agüero, como los hombres que la sometían.