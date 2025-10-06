lunes 6 de octubre 2025

Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

La victima comenzó a gritar de la nada y cuando todos se dieron vuelta vieron lo que este sujeto ultrajándola. Los mismos pasajeros lo aprehendieron.

Por Pablo Mendoza
Imágenes ilustrativas

Momentos de muchísima tensión se vivió en la tarde de este lunes a bordo de un colectivo en pleno microcentro sanjuanino. Una mujer fue abusada sexualmente por otro pasajero; maniobra que todos vieron. El agresor sexual fue atrapado por las personas que estaban en el interior del ómnibus. Lo insólito, es que la policía no lo logra identificar, ya que da datos falsos sobre su identidad.

Según el relato de la policía la mujer empezó a gritar sorpresivamente mientras el colectivo estaba en marcha, todos los pasajeros se dieron vuelta y observaron la aberrante maniobra de este hombre. Según los testimonios recaudados hasta el momento, dicen que este “NN” había apoyado sus partes íntimas sobre el cuerpo de la damnificada que se encontraba en su asiento.

Este impactante suceso ocurrió en la esquina de un punto neurálgico de la provincia, precisamente en Avenida Libertador y calle General Acha. En este lugar se presentó personal provincial y flagrancia, pero la causa pasó a manos de UFI CAVIG.

El problema qué ahora tienen las autoridades es que no pueden identificar a este hombre ya que aporta datos falsos. Fuentes policiales dijeron que dio un número de documento y cuando fue buscado en la base de datos no pertenecía a el, sino que identificaba a una mujer.

Ha ocurrido en otras ocasiones que los delincuentes no dan sus verdaderos datos y la policía tiene que marcarle los dedos para comprobar de quién se trata.

