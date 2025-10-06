lunes 6 de octubre 2025

Abusos contra menores

Condenaron a un maquinista sanjuanino por distribuir material de pornografía infantil

Lo castigaron, pero se fue a su casa. Detectaron que en julio último había compartido un video prohibido. Ya en 2021 habían detectado que distribuyó otras imágenes de menores abusados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un maquinista fue condenado, pero se salvó de ir a la cárcel, tras ser encontrado culpable de la tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil. La investigación se inició en julio pasado, pero ya antes, en 2021, habían detectado el tráfico de imágenes prohibidas de menores.

El ahora condenado fue identificado con las iniciales F.G.M., tiene 50 años y cayó detenido el viernes último durante un allanamiento realizado en su casa en San Juan Capital. Fuentes judiciales señalaron que el sujeto fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por el juez Gerardo Fernández Caussi a partir del acuerdo al que arribaron el fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra con la abogada defensora María Filomena Noriega. A partir de la sentencia, el sujeto regresó a su casa, aunque deberá cumplir normas de comportamientos.

image
El fiscal Pablo Mart&iacute;n (a la izquierda), el ayudante fiscal Federico Pereyra (en el medio) y un colaborador, todos de la UFI Delitos Inform&aacute;ticos y Estafas.

El fiscal Pablo Martín (a la izquierda), el ayudante fiscal Federico Pereyra (en el medio) y un colaborador, todos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas inició la investigación a partir de un reporte de una unidad judicial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que detectó el envió de un archivo de video con material de pornografía infantil desde el perfil de Instagram de un ciudadano sanjuanino. El supuesto usuario era un tal Máximo Nahuel González, pero estaba vinculado al e-mail y al número de celular de un maquinista vial con residencia en la Capital provincial.

image
La defensora, la abogada Mar&iacute;a Filomena Noriega.

La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

En ese reporte se informó, además, que un tal Eric Pastrán, cuya cuenta también estaba vinculada al correo y al número de F.G.M., ya había compartido 10 archivos con imágenes de abuso y explotación sexual infantil hace un par de años atrás. Esa cuenta después fue borrada, pero quedó el registro.

En función a los informes solicitados al Ente Nacional de Comunicaciones, las compañías telefónicas y los servidores de internet establecieron que esos nombres eran ficticios, pero que se trataba de una misma persona y localizaron su domicilio. El hombre fue detenido el viernes último y secuestraron un teléfono celular.

image
El juez Gerardo Fern&aacute;ndez Caussi.

El juez Gerardo Fernández Caussi.

La investigación preliminar reveló que efectivamente había compartido esos materiales prohibidos, fue así que el fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra imputaron al sospechoso de tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil. En ese marco el detenido podría haber ido a prisión, pero, por medio de la abogada Noriega, firmó el juicio abreviado y recibió una pena de cumplimiento condicional.

