Se viene un moderno paseo de artesanos muy cerca del Parque de Mayo: cómo será

El Gobierno de San Juan , a través de la Subsecretaría de Obras Públicas , acaba de lanzar la licitación para la construcción de un Paseo de Artesanos en el Parque Belgrano , una obra que se ejecutará en este espacio verde de Capital que queda muy cerca del Parque de Mayo.

El objetivo principal de este proyecto es la creación de un paseo peatonal específicamente diseñado para la instalación y exposición de artesanos locales, enmarcado en un esfuerzo por poner en valor el espacio público y potenciar el carácter recreativo, cultural y social del Parque Belgrano . Tal y como adelantó TIEMPO DE SAN JUAN , se aprovecharán estructuras ya existentes que están pegadas al Museo de Ciencias Naturales, el edificio de estructuras circulares que está listo para albergar exposiciones sobre dinosaurios que prepara la Universidad Nacional de San Juan.

image

El diseño de este nuevo paseo, que se ubica sobre calle Las Heras entre Alberdi y Feliz Aguilar, fue concebido a partir de nodos articuladores, puntos destinados al encuentro y la permanencia de los visitantes, que cumplen la función de organizar y vincular los recorridos dentro del paseo. A partir de estos nodos se estructuraron circulaciones peatonales que buscan ser accesibles, garantizando una conexión fluida y segura con los distintos sectores del parque.

image

El paseo incluye cuatro zonas específicas para los artesanos, cada una con una superficie aproximada de 58 m². Estas áreas se distinguirán por estructuras techadas con cubiertas metálicas livianas, las cuales brindan resguardo frente a las condiciones climáticas y protección solar. En estos espacios se planificó la disposición de mesas y superficies de apoyo, funcionales para la exhibición y venta de productos, priorizando la identidad cultural local y el orden.

La intervención abarca una superficie total de 1.345 m², incluyendo circulaciones, equipamiento urbano y espacios verdes.

Dentro del mobiliario urbano que se incorporará, se destacaron bancos, cestos de residuos, luminarias peatonales y áreas de descanso, elementos que buscan garantizar la comodidad de los usuarios y favorecer la interacción social. Además, el proyecto contempla el diseño de espacios verdes, reforzando la comunicación paisajística con el arbolado ya existente. Un dato curioso de la obra es que se prevé la ejecución de 32 muebles para feria con estructura de caños laminados y superficie de asiento de chapa perforada. También se contempló la colocación de 12 bolardos de hormigón con luz.

image

Apuesta integral en el Parque Belgrano

La obra demanda un presupuesto oficial que asciende a la suma de $ 527 millones, financiado con recursos íntegramente provinciales. La fecha clave es el próximo 17 de octubre, cuando se conocerá qué empresas buscan hacer las obras. Como el plazo oficial es de 120 días corridos, si se da la adjudicación en noviembre, se podrá terminar para marzo de 2026.

image

La propuesta, en su conjunto, busca generar un espacio atractivo, inclusivo y sostenible que fortalezca la actividad artesanal y potencie la dinámica del parque como un lugar clave de encuentro comunitario.

La importancia de esta obra se inscribe en el marco de la puesta en valor de la zona del Parque Belgrano, promoviendo la identidad cultural y productiva de la comunidad. Se inscribe en un plan de mejoras integrales a la zona de Plaza Belgrano, sumándose a un sector de juegos y a la infraestructura del polo gastronómico de los carros pancheros sobre calle Alberdi que ya funcionan en el lugar, todo con una estética de dinosaurios propia de la identidad de San Juan. El diseño incluye la incorporación de equipamiento urbano como bancos y áreas de descanso, buscando reforzar la dinámica social del parque.