lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En San Juan

Se viene un moderno paseo de artesanos muy cerca del Parque de Mayo: cómo será

El Ministerio de Infraestructura acaba de abrir una licitación para construir un paseo de artesanos en Parque Belgrano, dentro del plan de mejoras integrales de la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La importancia de esta obra se inscribe en el marco de la puesta en valor de la zona del Parque Belgrano, promoviendo la identidad cultural y productiva de la comunidad.

La importancia de esta obra se inscribe en el marco de la puesta en valor de la zona del Parque Belgrano, promoviendo la identidad cultural y productiva de la comunidad.

El Gobierno de San Juan, a través de la Subsecretaría de Obras Públicas, acaba de lanzar la licitación para la construcción de un Paseo de Artesanos en el Parque Belgrano, una obra que se ejecutará en este espacio verde de Capital que queda muy cerca del Parque de Mayo.

Lee además
en el parque belgrano se vienen asombrosos juegos: un dino gigante y otras sorpresas
Espacio verde

En el Parque Belgrano se vienen asombrosos juegos: un "dino" gigante y otras sorpresas
Detrás de una tela verde se están haciendo remodelaciones sobre calle Alberdi, para acompañar el funcionamiento del nuevo polo gastronómico.
Atracciones

La transformación alrededor del Parque Belgrano suma comodidades para los amantes de los panchitos y choris

El objetivo principal de este proyecto es la creación de un paseo peatonal específicamente diseñado para la instalación y exposición de artesanos locales, enmarcado en un esfuerzo por poner en valor el espacio público y potenciar el carácter recreativo, cultural y social del Parque Belgrano. Tal y como adelantó TIEMPO DE SAN JUAN, se aprovecharán estructuras ya existentes que están pegadas al Museo de Ciencias Naturales, el edificio de estructuras circulares que está listo para albergar exposiciones sobre dinosaurios que prepara la Universidad Nacional de San Juan.

image

El diseño de este nuevo paseo, que se ubica sobre calle Las Heras entre Alberdi y Feliz Aguilar, fue concebido a partir de nodos articuladores, puntos destinados al encuentro y la permanencia de los visitantes, que cumplen la función de organizar y vincular los recorridos dentro del paseo. A partir de estos nodos se estructuraron circulaciones peatonales que buscan ser accesibles, garantizando una conexión fluida y segura con los distintos sectores del parque.

image

El paseo incluye cuatro zonas específicas para los artesanos, cada una con una superficie aproximada de 58 m². Estas áreas se distinguirán por estructuras techadas con cubiertas metálicas livianas, las cuales brindan resguardo frente a las condiciones climáticas y protección solar. En estos espacios se planificó la disposición de mesas y superficies de apoyo, funcionales para la exhibición y venta de productos, priorizando la identidad cultural local y el orden.

La intervención abarca una superficie total de 1.345 m², incluyendo circulaciones, equipamiento urbano y espacios verdes.

Dentro del mobiliario urbano que se incorporará, se destacaron bancos, cestos de residuos, luminarias peatonales y áreas de descanso, elementos que buscan garantizar la comodidad de los usuarios y favorecer la interacción social. Además, el proyecto contempla el diseño de espacios verdes, reforzando la comunicación paisajística con el arbolado ya existente. Un dato curioso de la obra es que se prevé la ejecución de 32 muebles para feria con estructura de caños laminados y superficie de asiento de chapa perforada. También se contempló la colocación de 12 bolardos de hormigón con luz.

image

Apuesta integral en el Parque Belgrano

La obra demanda un presupuesto oficial que asciende a la suma de $ 527 millones, financiado con recursos íntegramente provinciales. La fecha clave es el próximo 17 de octubre, cuando se conocerá qué empresas buscan hacer las obras. Como el plazo oficial es de 120 días corridos, si se da la adjudicación en noviembre, se podrá terminar para marzo de 2026.

image

La propuesta, en su conjunto, busca generar un espacio atractivo, inclusivo y sostenible que fortalezca la actividad artesanal y potencie la dinámica del parque como un lugar clave de encuentro comunitario.

La importancia de esta obra se inscribe en el marco de la puesta en valor de la zona del Parque Belgrano, promoviendo la identidad cultural y productiva de la comunidad. Se inscribe en un plan de mejoras integrales a la zona de Plaza Belgrano, sumándose a un sector de juegos y a la infraestructura del polo gastronómico de los carros pancheros sobre calle Alberdi que ya funcionan en el lugar, todo con una estética de dinosaurios propia de la identidad de San Juan. El diseño incluye la incorporación de equipamiento urbano como bancos y áreas de descanso, buscando reforzar la dinámica social del parque.

Temas
Seguí leyendo

Después de cinco meses, volvieron los tradicionales carritos de jugo al centro de San Juan

El principal problema para construir la sede de la UNSJ en Jáchal y el proyecto que evalúan

Fue elegida Reina de la Juventud de 9 de Julio y emocionó a todos: "Voy a romper barreras e inspirar a cada personita"

La importante información difundida por Salud para la temporada de piletas este año

La Sociedad Israelita de San Juan mantendrá sus puertas cerradas este martes por un triste motivo

Meteoro y no meteorito: qué fue lo que se vio en el cielo sanjuanino el sábado y a dónde fue a parar, según un experto local

Un sanjuanino, ganador de más de un millón y medio de pesos gracias al Quini 6

Una por una, quiénes son las candidatas a Emprendedora del Sol 2025

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los detalles sobre el meteoro que iluminó el cielo de San Juan y las provincias aledañas el pasado sábado.
Fenómeno

Meteoro y no meteorito: qué fue lo que se vio en el cielo sanjuanino el sábado y a dónde fue a parar, según un experto local

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Dictan un año de prisión preventiva para El Chato Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

Te Puede Interesar

La expropiación millonaria para la Ciudad Judicial que no fue y un nuevo capítulo: ahora, piden compensación por la estructura de la antena de Colón
Tribunales

La expropiación millonaria para la Ciudad Judicial que no fue y un nuevo capítulo: ahora, piden compensación por la estructura de la antena de Colón

Por Natalia Caballero
La importancia de esta obra se inscribe en el marco de la puesta en valor de la zona del Parque Belgrano, promoviendo la identidad cultural y productiva de la comunidad.
En San Juan

Se viene un moderno paseo de artesanos muy cerca del Parque de Mayo: cómo será

Miembros del Consejo de la Magistratura en una de las entrevistas a candidatos a un cargo judicial. En la foto falta Valeria Torres.
Fiscal General

El Consejo de la Magistratura quiere definir la terna el jueves, pero hay olor de que se pasa para después de las elecciones

Imagen ilustrativa
Juicio abreviado

Un comerciante pasará 1 año en el penal de Chimbas por golpear y amenazar a su exmujer

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI