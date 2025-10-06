lunes 6 de octubre 2025

A tiempo

Policías rescataron a una menor arrastrada por un canal en Santa Lucía

El Cabo Primero Adán Caballero y el Cabo Diego Fernández actuaron rápidamente junto a vecinos, y la menor fue trasladada al Hospital Rawson para recibir atención médica especializada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una menor de edad fue salvada este lunes por la tarde en el departamento de Santa Lucía, luego de caer a un canal de riego y ser arrastrada por la fuerte corriente. El rescate fue llevado a cabo por dos policías motorizados de la Unidad Operativa Richet Zapata, que actuaron de manera rápida y efectiva.

El Cabo Primero Adán Caballero y el Cabo Diego Fernández, que realizaban recorridos de prevención en la zona, fueron alertados sobre la situación y acudieron de inmediato. Con la colaboración de vecinos, lograron sacar a la joven del canal y contener la emergencia.

Tras ser rescatada, la menor quedó inconsciente y fue atendida por personal médico en el lugar. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Rawson para recibir atención especializada y seguimiento de mayor complejidad.

