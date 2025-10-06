Policías rescataron a una menor arrastrada por un canal en Santa Lucía

Una menor de edad fue salvada este lunes por la tarde en el departamento de Santa Lucía, luego de caer a un canal de riego y ser arrastrada por la fuerte corriente. El rescate fue llevado a cabo por dos policías motorizados de la Unidad Operativa Richet Zapata, que actuaron de manera rápida y efectiva.

El Cabo Primero Adán Caballero y el Cabo Diego Fernández, que realizaban recorridos de prevención en la zona, fueron alertados sobre la situación y acudieron de inmediato. Con la colaboración de vecinos, lograron sacar a la joven del canal y contener la emergencia.

Tras ser rescatada, la menor quedó inconsciente y fue atendida por personal médico en el lugar. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Rawson para recibir atención especializada y seguimiento de mayor complejidad.

