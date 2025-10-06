lunes 6 de octubre 2025

Fiscal General

El Consejo de la Magistratura quiere definir la terna el jueves, pero hay olor de que se pasa para después de las elecciones

Los encargados de elegir a los candidatos para suceder a Eduardo "Jimmy" Quattropani habría puesto fecha para la reunión clave, aunque hay rumores de que será post 26 de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Miembros del Consejo de la Magistratura en una de las entrevistas a candidatos a un cargo judicial. En la foto falta Valeria Torres.

Luego de la fallida reunión del pasado martes, suspendida porque una de sus integrantes alegó estar enferma, el Consejo de la Magistratura habría puesto fecha para reunirse el próximo jueves con el objetivo de definir la terna de los candidatos a suceder como Fiscal General de la Corte de Justicia, Eduardo "Jimmy" Quattropani. Sin embargo, todo indica que este encuentro clave pasará para después de las elecciones legislativas que se llevarán adelante el 26 de octubre.

El Consejo de la Magistratura está compuesto por el ministro de la Corte, Juan José Victoria, la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma; la diputada provincial del Bloque Justicialista, Fernanda Paredes; y los abogados miembros del Foro de Abogados, Raúl Acosta y Valeria Torres (ambos provenientes de la lista Abogacía Transformadora, anteriormente llamada Abogados Justicialista). Los cinco miembros deben reunirse en este caso para elegir a tres candidatos entre los 35 profesionales que se presentaron para cubrir el cargo.

Si todo marcha en orden, el encuentro será este jueves. Pero todo indica que no será así. El artículo Nº206 de la Constitución Provincial, en la parte de "Designación", plantea que, una vez producida la vacante del Fiscal General, debe cubrirse dentro de los 90 días. Si esos días se contasen de corrido, el plazo vence el próximo 23 de octubre (tres días antes de las elecciones) por lo que solo quedarían dos jueves para que la Cámara de Diputados elija entre los ternados.

Pero, al parecer, la interpretación de este artículo entre las autoridades sería que los días son hábiles, no de corrido. Esto daría un changüí para que la designación se trate unos días después, puntualmente después de los comicios.

Cabe destacar que, de no ponerse de acuerdo y no lograr realizar una terna, una vez cumplidos estos 90 días, la Corte de Justicia debe elegir a un Fiscal General de manera provisoria, "hasta tanto el Consejo de la Magistratura formule la propuesta a la Cámara de Diputados y ésta haga la designación". Es decir, no hay una fecha límite para que se termine el cargo provisorio.

Los anotados para competir por el cargo de Fiscal General

  1. Juan Javier Campora
  2. Claudia Yanina Galante
  3. Andrea Polizzotto
  4. Mohamed Nasser Uzair
  5. Fernando Roberto Castro
  6. Marcelo Luis Saffe Spesia
  7. Leonardo Raúl Arancibia
  8. Marcelo Adrián Salinas Weber
  9. Celia Leonor Maldonado de Álvarez
  10. Guillermo Francisco Baigorrí
  11. Graciela Beatriz Roduen Dávila
  12. Horacio Rafael Rodríguez del Cid
  13. Francisco Bruno Micheltorena Ponzo
  14. Adriana Verónica Tettamanti
  15. Ricardo Esteban Moine
  16. Benedicto Walter Correa Patiño
  17. Claudia Alejandra Salica López
  18. Matías Senatore
  19. Leticia Ferron
  20. Maximiliano Blejman
  21. Gustavo Daniel López
  22. Fernando Luis Rahme Quattroponi
  23. Renato Darío Roca
  24. Mariano Domínguez Ginestar
  25. Laura Leticia Romarion
  26. Ignacio Antonio Achem
  27. Daniel Mario Galvani
  28. Leonardo Ariel Wehner
  29. Raúl José Iglesias Galante
  30. Virginia Andrea Branca
  31. Rolando Anibal Lozano
  32. José Eduardo Mallea
  33. Atilio Sebastián Yanardi
  34. Jorge Mauricio Bacil Riveros
  35. Gabriel Adrián Riveros
