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Kicillof convocó a los 135 intendentes para analizar el impacto del plan económico de Milei

El encuentro se realizará este jueves en La Plata y reunirá a jefes comunales de todos los espacios políticos.

Por Agencia NA
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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires a una reunión en la Casa de Gobierno de La Plata con el objetivo de analizar el impacto del plan económico del presidente Javier Milei sobre las finanzas provinciales y municipales.

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El encuentro se llevará a cabo este jueves a las 15.30 en el Salón Dorado de la Gobernación y tendrá carácter amplio, ya que fueron invitados jefes comunales de todos los espacios políticos, tanto oficialistas como opositores.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la convocatoria fue planteada bajo la consigna de debatir las “consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico” bonaerense.

En ese marco, se espera que durante la reunión se evalúe el efecto de las medidas nacionales sobre los recursos de la Provincia y de los municipios, en un contexto de tensión por la caída de ingresos y el impacto de la situación económica sobre la actividad.

La cita en La Plata buscará además mostrar una foto política amplia, con intendentes de distintos signos partidarios, en medio de las diferencias entre la administración bonaerense y la Casa Rosada por el rumbo económico y la distribución de fondos.

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