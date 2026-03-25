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Congreso

La diputada Karen Reichardt, a una expositora ambientalista: "¿Por qué no te tomás una pastillita?"

El cruce, denunciado por la activista, se dio en el marco de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares.

Por Agencia NA
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La diputada nacional de La Libertad Avanza Karen Reichardt provocó hoy a una expositora ambientalista durante la audiencia por la reforma a la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, al pedirle que “se tome una pastillita”.

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“¿Por qué no te tomás una pastillita?”, chicaneó en varias ocasiones la libertaria a la chubutense Flavia Broffoni, quien al final de su disertación expuso a la oficialista.

“¿Corresponde que la diputada que está sentada acá adelante nos esté agrediendo a todos? Es una una irresponsabilidad de un grado superior. ¡Es asqueroso!”, protestó la activista ambiental.

Otra expositora, Sol Basurto Muñoz, representante de brigadistas autoconvocados por los incendios en la comarca de Chubut, confirmó la acusación contra Reichardt.

“A mí me acaba de violentar recién mientras hablaba la compañera”, refrendó.

Mientras el repudio a Reichardt se extendía, desde el fondo de la sala en el anexo se escuchó un grito de indignación.

“¡¿Ustedes nos pidieron que viajaramos miles de kilómetros desde nuestras provincias y se burlan así de nosotros?!”, reprochó.

Antes del accidentado final y la polémica con Reichardt, Broffoni advirtió que en el debate sobre la ley de Glaciares “se juegan las últimas reservas de agua, que son irreemplazables, insustituibles”.

“El daño de esta reforma es irreversible. Reventar las fuentes de agua está mal”, subrayó.

Para Broffoni, “este proceso es absolutamente inconstitucional”, y se dirigió directamente a las “aseguradoras de las mineras” para avisar que “va a viciar cualquier inversión que se atrevan a hacer en este país”.

“Me parece extremo haber viajado 2000 kilómetros desde la Patagonia incendiada hasta acá para decir lo obvio que es que sin agua nos morimos. SIn glaciares no hay agua”, explicó.

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