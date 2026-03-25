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Ventas

Supermercados y mayoristas: volvió a caer el consumo

Los números de febrero brindados por una consultora especializada volvieron a mostrar una fuerte caída del consumo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El consumo masivo volvió a caer en febrero, anotando una baja de 6,3% respecto de enero y de 3,4% en la medición interanual.

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Los datos surgen de un informe de la consultora Scentia, que mide la evolución de las ventas en los supermercados, farmacias, autoservicios independientes, farmacias y kioscos.

Si bien todos los canales de consumo masivo mostraron comportamientos negativos en relación con enero, el canal de farmacias fue el que registró la mayor caída mensual al anotar 9,1%.

Por su parte, le siguieron los autoservicios independientes que mostraron una caída del 6,4% mensual y los supermercados de 6,3%.

En tanto, los mayoristas sufrieron una baja del 5,8% en febrero y de 3,6% interanual. Y los K+T (almacenes y kioscos) cerraron el mes con una fuerte baja de ventas de 6,2%.

En contrapartida, el único canal que presentó resultados positivos fue el comercio electrónico: el e-commerce anotó un alza del 26,5% contra febrero de 2025. Pese a ello, al medirse contra enero, el indicador muestra un retroceso del 2,6%.

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