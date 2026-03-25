El peronismo presentó un proyecto de consulta popular vinculante sobre minería en zonas de glaciares

El diputado Diego Giuliano, junto a otros diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), presentó hoy un proyecto de ley para la realización de una Consulta Popular Vinculante en todo el país para que la ciudadanía se pronuncie directamente sobre la posibilidad de habilitar proyectos mineros en áreas de glaciares y ambientes periglaciares.

Respaldo La UOCRA se movilizó a favor de la reforma de la Ley de Glaciares

Postura En la audiencia pública por la Ley de Glaciares, el ministro Fernández destacó que la minería es "una actividad ineludible" para San Juan

“Estamos ante la mayor inscripción en una audiencia publica de la historia del Congreso. Ante la restricción que impone el oficialismo para participar de la audiencia a la que se inscribieron mas de CIEN MIL ciudadanos, es necesario convocar al pueblo de la nación para que decida sobre la protección del agua en los glaciares. Y la herramienta es la consulta popular vinculante”, explicó el legislador massista.

La pregunta que se propone acercar a la ciudadanía es la siguiente: “¿Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares?”.

La iniciativa en el marco del desarrollo de una audiencia en la Cámara de Diputados que ha suscitado una participación sin precedentes, con la inscripción de más de 100 mil personas para disertar en el debate.

El proyecto subraya en sus fundamentos que “los glaciares y ambientes periglaciares constituyen reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, la producción agrícola, la generación de energía y la preservación de los ecosistemas, y que las decisiones adoptadas sobre estos recursos tienen impacto federal, dado que muchas cuencas hidrográficas atraviesan varias provincias”.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales Caren Tepp, Cecilia Moreau, Martín Aveiro, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Lorena Pokoik, Andrea Freites, Sabrina Selva, Agustín Rossi, Jimena López, Ramiro Gutiérrez, Carlos Castagneto, Ana María Ianni, Pablo Todero y Agustina Propato.