La UOCRA se movilizó a favor de la reforma de la Ley de Glaciares

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) realizó hoy una masiva movilización en las inmediaciones del Congreso de la Nación para subrayar la importancia que la actividad minera tiene en la generación de empleo en distintas provincias del país.

Postura En la audiencia pública por la Ley de Glaciares, el ministro Fernández destacó que la minería es "una actividad ineludible" para San Juan

En el Congreso Audiencias por la reforma de la Ley de Glaciares: comenzó la primera jornada y hay 200 oradores

Durante la jornada, el gremio remarcó que la continuidad y el desarrollo de los proyectos mineros representan alrededor de 17.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, muchos de ellos en regiones cordilleranas y patagónicas donde las opciones laborales son más limitadas.

Referentes de UOCRA destacaron la necesidad de promover una minería que combine desarrollo productivo con responsabilidad ambiental. Y las expectativas de que el crecimiento de esta industria ayude a compensar la caída en el empleo en la construcción derivada del parate de la obra pública.

Desde UOCRA señalaron que la actividad minera constituye una fuente clave de empleo formal, capacitación y oportunidades para miles de familias, y solicitaron que en el debate legislativo se tome en cuenta el impacto social y laboral que esta industria tiene en las economías regionales.