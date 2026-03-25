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Congreso

El nuevo Código Penal de Milei: Nuevos delitos y penas más duras

El Gobierno nacional enviará al Congreso un nuevo texto normativo penal que elimina la prescripción de delitos graves, tipifica nuevas figuras como las estafas piramidales y refuerza el castigo a delitos urbanos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras una reunión de trabajo en la Quinta de Olivos entre el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Gobierno nacional confirmó su decisión de avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal.

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El objetivo central, según informaron fuentes oficiales, es actualizar la normativa para adaptarla a los "desafíos actuales" y poner fin a lo que el mandatario denomina años de "garantismo" que han limitado el accionar de las fuerzas de seguridad.

Un plan de transición y nuevos delitos

Mientras se termina de redactar el texto definitivo, el Ejecutivo trabajará con el Congreso en una etapa de transición para el endurecimiento de penas y la incorporación de delitos que hoy carecen de una tipificación clara o suficiente.

Entre las figuras que se buscan reforzar o incluir figuran los delitos migratorios, las estafas piramidales, las "viudas negras", las salideras y entraderas, el accionar de los "motochorros", las picadas ilegales y la presencia de armas en las cárceles.

Asimismo, se prevé agravar los castigos para casos de incumplimiento de deberes alimentarios, el grooming, el abuso sexual infantil y el accionar de los denominados "trapitos".

El proyecto también contempla figuras modernas como el stealthing (retiro no consentido del preservativo), la pornovenganza y delitos ambientales.

Imprescriptibilidad y cumplimiento efectivo

Uno de los pilares de la reforma es que los delitos más graves dejen de prescribir.

Bajo la nueva normativa, crímenes como el homicidio, el abuso sexual, la trata de personas, el narcotráfico y el terrorismo serán imprescriptibles, sumándose a los delitos de lesa humanidad que ya cuentan con esta condición.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ya había presentado lineamientos de este plan en el penal de Ezeiza, enfatizó que se busca el cumplimiento efectivo de las condenas para evitar que delincuentes reincidentes regresen a las calles rápidamente.

Estructuralmente, se espera que el nuevo código sea más ágil, reduciendo los actuales 912 artículos a aproximadamente medio millar.

Cuestiones de género y la Ley IVE

A pesar de la retórica pública del presidente contra la interrupción del embarazo, fuentes de la comisión redactora confirmaron que el proyecto no modificaría la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), para evitar obstáculos legislativos que frenen el resto de la reforma.

En cuanto a los femicidios, la reforma mantendría el agravante y buscaría ampliarlo para crímenes motivados por la condición de género de la víctima, incluyendo identidades trans y otras disidencias.

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