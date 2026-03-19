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Provincias Unidas protestó por la salida del país de la OMS: "No puede decidirse sin el Congreso"

Los autores de la iniciativa recordaron que Argentina integra la OMS desde su fundación en 1948.

Por Agencia NA
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Un grupo de diputados nacionales del bloque Provincias Unidas presentó hoy un proyecto de resolución que exige al Poder Ejecutivo que informe los fundamentos jurídicos, sanitarios e institucionales de la decisión de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que presente una evaluación de las consecuencias que tal medida podría ocasionar en el sistema de salud nacional.

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A través de la iniciativa,, los legisladores firmantes expresaron “profunda preocupación” ante la decisión del Gobierno de retirar a la Argentina del organismo multilateral y le pidió al Congreso de la Nación que intervenga antes de que la medida se consume.

El proyecto es encabezado por el diputado bonaerense Pablo Juliano y lleva también de los diputados cordobeses Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Juan Brügge, entre otros.

Los autores de la iniciativa recordaron que Argentina integra la OMS desde su fundación en 1948 y “abandonarla implicaría quedar al margen de las redes internacionales de vigilancia epidemiológica, cooperación científica y asistencia técnica en salud pública, en un mundo donde las enfermedades no reconocen fronteras”.

Además, enfatizaron que “una decisión de esta magnitud no puede ser resuelta unilateralmente por el Ejecutivo” ya que “la Constitución Nacional le atribuye al Congreso la facultad de aprobar o desechar tratados con organizaciones internacionales”.

“Si entrar requirió aprobación parlamentaria, salir también debe pasar por el Congreso. No es un tecnicismo: es la división de poderes”, remarcaron.

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