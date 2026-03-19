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Nuevo escenario

Para la OMS, "Argentina será menos segura"

Así lo indicó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras la decisión del Gobierno de retirarse del organismo.

Por Agencia NA
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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el retiro de Argentina de la entidad sanitaria ocasionará que “sea menos segura” y que, si el país “tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS (Organización Panamericana de la Salud)".

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"Creo que la retirada de la OMS es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo. La seguridad sanitaria, como saben, requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura", señaló en una conferencia de prensa a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Además, manifestó: “Si Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS. Hemos estado trabajando a través de la OPS y la mayoría de las cosas que hacemos, de hecho, se realizan a través de ellos, con los que estamos alineados en muchos temas".

Por otro lado, el director general de la OMS señaló que se está analizando la membresía de Argentina en las dos organizaciones, a la vez que se supo que, si bien el Gobierno de Javier Milei confirmó el retiro desde el pasado 17 de marzo, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que la desvinculación no será oficial hasta que sea debatida y que, posiblemente, sea votada en la Asamblea General de miembros que se realizará el próximo mes de mayo.

FUENTE: Agencia NA

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