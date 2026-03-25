Argentina votó contra una resolución de la ONU que calificó a la esclavitud como el crimen más grave de la historia

La Argentina fue hoy uno de los tres países que votó en contra de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que calificó la trata de esclavos y la esclavitud como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia.

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A favor de la iniciativa votaron 123 países, mientras que los tres que lo hicieron en contra fueron la Argentina, Estados Unidos e Israel.

En tanto, hubo 52 abstenciones, correspondientes a casi todos los países del llamado bloque occidental.

La iniciativa condena la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada de africanos y fue presentada por una coalición de 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos.

Reconoce que este sistema de explotación, que se prolongó durante más de cuatro siglos, constituye una violación del derecho internacional que no prescribe y que sus consecuencias siguen afectando a millones de personas en todo el mundo.

La resolución, que coincide con el 25º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, afirma que se trató de “la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad”.

Se criticó “su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen estructurando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital”.

A su vez, la Asamblea General solicitó que se refuerce la coordinación en materia de conmemoración, educación e investigación sobre la esclavitud y sus secuelas.