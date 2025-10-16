Karen Reichardt: "Antes de traicionar a Javier Milei me corto un brazo"

Karen Reichardt, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, se describió como una persona "muy transparente" y aseguró que "cuando algo no me gusta, se me nota en la cara".

En ese sentido, adelantó que en caso de ser electa para representar al oficialismo en el Congreso, "si alguna vez no me gusta algo del Gobierno, me retiro de la banca" . Así aludió indirectamente a los diputados que llegaron al Congreso en las listas de La Libertad Avanza y siguen en sus cargos a pesar de haberse distanciado del Gobierno, como Marcela Pagano y Lourdes Arrieta.

"Antes de traicionar a Javier Milei me corto las manos", aseveró Reichardt en una entrevista en el canal de streaming filolibertario Carajo. En esa línea, expresó su fidelidad al Presidente y parafraseó un clásico del peronismo: "Para un liberal no hay nada mejor que un liberal".

La frase de Reichardt recuerda a una expresión que usó el propio Javier Milei durante la campaña de 2021, cuando también aspiraba a una banca en el Congreso: "Antes de subir un impuesto, me corto un brazo", dijo.

