sábado 18 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Talento nuestro

'Sabor a Cumbia', una fresca y carismática irrupción en la movida tropical sanjuanina

Se trata de una propuesta local que nació a principio de año y ya ha conquistado a una gran parte del público que disfruta de la cumbia. Conocé su joven camino y un sueño muy especial hacia el que se dirigen

Por Jorge Balmaceda Bucci
Linda Garate, la voz femenina de Sabor a Cumbia, en plena acción

Linda Garate, la voz femenina de Sabor a Cumbia, en plena acción

La movida tropical de San Juan ha recibido una inyección de sabor y ritmo con la aparición de "Sabor a Cumbia", una banda que, a pesar de su reciente formación en febrero de este 2025, ya se ha ganado un lugar en la preferencia del público local gracias a su carisma y a un amplio y alegre repertorio.

Liderada por las voces de Linda Gárate y Ale Ángel, la agrupación está disfrutando de un viaje en constante ascenso. El talento de "Sabor a Cumbia" se completa con un equipo de músicos de alto nivel: Santiago Cayo en la güira, Javier Aguirre en la guitarra, Agustín Gordillo en el bajo, Agustín Carena en el Octapad, Matías González en los timbales y Luca Carena en el teclado.

image

Respecto a la elección del nombre, Linda explicó: "Elegimos el nombre de hace tiempo, porque todos tenemos en común el mismo gusto musical". La banda se especializa en el género de la cumbia, un estilo que les permite conectar de manera directa y pachanguera con sus seguidores.

"Nosotros somos muy agradecidos y tenemos muy buena aceptación del público con el amplio y divertido repertorio que tenemos", añade la cantante, poniendo en valor la respuesta positiva de la gente.

Embed - on Instagram: "TU CARCEL.. al mejor estilo de SABOR A CUMBIA..!!! "
View this post on Instagram

A post shared by (@saboracumbia.sj)

Los referentes musicales son clave para entender por donde se desenvuelve la impronta de sus vocalistas. Linda Gárate admira a figuras consolidadas de la cumbia como Ángela Leiva, Dalila, Rocío Quiroz y Selena. Por su parte, Ale Ángel encuentra inspiración en el estilo de Néstor en Bloque, La Repandilla y el Chili Fernández. Esta mezcla de influencias promete una propuesta diversa y dinámica en cada una de sus presentaciones.

image

De cara al futuro, la banda ya tiene trazado un objetivo muy claro y local. "Tenemos como desafío poder llegar a la Fiesta Nacional del Sol y seguir haciendo música en donde nos más sea posible llevar alegría y felicidad a quien nos permita hacerlo", afirmó Gárate, dejando en claro que su meta es seguir creciendo y llevando su "Sabor a Cumbia" a la mayor cantidad de escenarios posible.

Este sábado, en ‘Cepa de Cumbia’

"Gracias a Dios hemos estado en muchos escenarios y este sábado 18 de octubre estaremos representando la provincia por elección y votación de la gente en la ‘Cepa de la Cumbia’ (Sala del Sol, 23.00) junto a grandes artistas", compartió la simpática voz femenina de la banda.

Temas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

La conmoción del entorno del joven asesinado.
Villa San Patricio

Conmoción en Chimbas: identificaron al joven asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza
Tribunales

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

En el centro, Dante Emanuel Carrizo, quien fue cuestionado por su hermano. A sus costados, Hernán Ariel Carrizo y Gonzalo José David Santander
Todos al Penal

El show de los acusados por el crimen de Emir: llanto, pelea de hermanos y el insistente "señora jueza" de un imputado

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas
Viernes mortal

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas
Datos del tiempo

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

Te Puede Interesar

Andropausia, la menopausia masculina que les llega a todos los hombres después de los 45 años
Salud y bienestar

Andropausia, la "menopausia masculina" que les llega a todos los hombres después de los 45 años

Por Celeste Roco Navea
Imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en Chimbas
Tribunales

Imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en Chimbas

Se celebró la 13ra caminata por la prevención del cáncer de mama
Capiral

Se celebró la 13ra caminata por la prevención del cáncer de mama

Juan Antonio Almonacid, el presunto estafador.
Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" quedará preso hasta febrero por otros 7 presuntos fraudes a jubiladas y pensionadas

Linda Garate, la voz femenina de Sabor a Cumbia, en plena acción
Talento nuestro

'Sabor a Cumbia', una fresca y carismática irrupción en la movida tropical sanjuanina