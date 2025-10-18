sábado 18 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en Chimbas

La víctima de este hecho tiene 17 años y se encuentra en delicado estado de salud. El mayor que se sentó en el banquillo de acusados quedó imputado por portación ilegítima de arma de fuego. El revólver que era de su propiedad desapareció.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-17 at 17.05.05
Lee además
J.L. el menor que se encuentra en grave estado de salud.
Gravísimo

Un juego entre adolescentes en Chimbas terminó con un chico baleado en la cara
quien era matias diaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en villa san patricio en chimbas
Viernes mortal

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas
image
La víctima

La víctima

Todo ocurrió el pasado 15 de octubre, alrededor de las 4.30 de la mañana, dentro de una vivienda ubicada en la manzana D, casa 12 del mencionado barrio. De acuerdo con la investigación fiscal, en ese lugar se encontraban varios jóvenes reunidos cuando una menor, identificada como A.M., también de 17 años, manipuló un arma tipo revólver sin saber que estaba cargada. En un movimiento repentino, el arma se disparó y la bala impactó en el rostro de Joel.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 17.05.05 (1)

El chico fue trasladado de urgencia por sus propios familiares al Hospital Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente. Su estado continúa siendo delicado, mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión cómo ocurrió el hecho y quiénes son los responsables.

Las primeras averiguaciones revelaron que el arma con la que se efectuó el disparo pertenecía a Santiago Fernández, un joven mayor de edad que también estaba presente en el domicilio. Según testigos, Fernández habría ingresado al lugar con el revólver y, tras el disparo, se retiró del sitio llevándose el arma, la cual hasta el momento no fue hallada.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 17.05.06

Por esa razón, Fernández fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. En una audiencia celebrada en las últimas horas, la fiscalía a cargo de Nicolás Schiattino -subrogado por Adolfo Díaz- junto a la ayudante fiscal Roxana Fernández, solicitó la prisión preventiva para el acusado por el delito de portación ilegítima de arma de fuego. Sin embargo, el juez de Garantías Guillermo Adarvez resolvió otorgarle la prisión domiciliaria, con un plazo de investigación fijado en ocho meses.

Mientras tanto, la causa que involucra a la menor que manipuló el arma fue derivada al Juzgado de Menores, conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal.

Temas
Seguí leyendo

Conmoción en Chimbas: identificaron al joven asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas

Violento episodio: detuvieron a una joven acusada de apuñalar a su mamá

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

Viralizaron una feroz patada en la cabeza a una joven en un boliche de La Plata

Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave

Condenan con cárcel al joven que abusó a su vecina con discapacidad

El "Estafador de ancianas" quedará preso hasta febrero por otros 7 presuntos fraudes a jubiladas y pensionadas

Una motociclista terminó internada tras ser embestida por un auto en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien era matias diaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en villa san patricio en chimbas
Viernes mortal

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La conmoción del entorno del joven asesinado.
Villa San Patricio

Conmoción en Chimbas: identificaron al joven asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza
Tribunales

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

En el centro, Dante Emanuel Carrizo, quien fue cuestionado por su hermano. A sus costados, Hernán Ariel Carrizo y Gonzalo José David Santander
Todos al Penal

El show de los acusados por el crimen de Emir: llanto, pelea de hermanos y el insistente "señora jueza" de un imputado

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas
Viernes mortal

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas
Datos del tiempo

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

Te Puede Interesar

Andropausia, la menopausia masculina que les llega a todos los hombres después de los 45 años
Salud y bienestar

Andropausia, la "menopausia masculina" que les llega a todos los hombres después de los 45 años

Por Celeste Roco Navea
Imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en Chimbas
Tribunales

Imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en Chimbas

Se celebró la 13ra caminata por la prevención del cáncer de mama
Capiral

Se celebró la 13ra caminata por la prevención del cáncer de mama

Juan Antonio Almonacid, el presunto estafador.
Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" quedará preso hasta febrero por otros 7 presuntos fraudes a jubiladas y pensionadas

Linda Garate, la voz femenina de Sabor a Cumbia, en plena acción
Talento nuestro

'Sabor a Cumbia', una fresca y carismática irrupción en la movida tropical sanjuanina