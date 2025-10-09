Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave

Durante las últimas horas, trascendió en redes sociales un pedido masivo de cadenas de oración por Marlene Almaraz Orellano , quien se encuentra internada en terapia intensiva con un cuadro de salud muy delicado.

Familiares y amigos compartieron un mensaje solicitando a la comunidad que se una en cadenas de oración para "fortalecer su cuerpo y espíritu". También indicaron que Almaraz es madre de hijos muy chicos.

“Les pido por favor que la pongan en sus oraciones diarias y cadena de oración lo más que puedan”, expresó un familiar, visiblemente conmovido.

El llamado se replicó rápidamente en diferentes redes sociales, mostrando el apoyo de la comunidad sanjuanina en un momento crítico para Marlene y su familia. No se conocieron detalles sobre el cuadro de salud que atraviesa.