jueves 9 de octubre 2025

Solidaridad

Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave

Amigos y familiares de Marlene Almaraz Orellano, de 30 años, solicitan a la comunidad unirse en oración para su pronta recuperación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marlene Almaraz Orellano sanjuanina san juan joven mujer madre grave oracion cadenas

Durante las últimas horas, trascendió en redes sociales un pedido masivo de cadenas de oración por Marlene Almaraz Orellano, quien se encuentra internada en terapia intensiva con un cuadro de salud muy delicado.

Familiares y amigos compartieron un mensaje solicitando a la comunidad que se una en cadenas de oración para "fortalecer su cuerpo y espíritu". También indicaron que Almaraz es madre de hijos muy chicos.

“Les pido por favor que la pongan en sus oraciones diarias y cadena de oración lo más que puedan”, expresó un familiar, visiblemente conmovido.

El llamado se replicó rápidamente en diferentes redes sociales, mostrando el apoyo de la comunidad sanjuanina en un momento crítico para Marlene y su familia. No se conocieron detalles sobre el cuadro de salud que atraviesa.

image

