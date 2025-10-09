Entró con un cuchillo a una fiambrería, asaltó al empleado y robó hasta bandejas de carne

Un violento asalto tuvo lugar en la noche del martes en una fiambrería de Rawson, cuando un delincuente armado con un cuchillo irrumpió en el local y redujo al empleado a punta de amenazas. El ladrón escapó tras llevarse dinero en efectivo y otros objetos de valor, entre ellos dos bandejas de carne.

El hecho ocurrió cerca de las 21.05 del martes 7 de octubre, en la fiambrería “Cáscara Colorada”, ubicada en las calles Cano y Mosconi, lateral oeste de Ruta 40, informaron fuentes judiciales y policiales. La víctima fue un empleado, identificado como Sebastián López, quien estaba solo en esos momentos y resultó ileso.

El empleado relató que el delincuente entró de forma violenta con el rostro cubierto y vestido con un buzo naranja. De inmediato sacó un cuchillo y le dijo: “Dame todo, no te hagas el canchero y colaborá”, mientras exigía que no lo mirara y se tirara al piso.

Minutos después, el joven escuchó que el delincuente se retiraba en una moto. Cuando llegó el dueño del negocio, constataron que habían robado una balanza digital, una notebook HP negra, un teléfono celular Motorola, unos $10.000 en efectivo y dos bandejas de plástico con carne.

El hecho fue denunciado en la Comisaría 3ª, y la investigación quedó a cargo del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.