Un delincuente golpeó y tajeó con un cuchillo a un anciano en un asalto de madrugada

Un anciano, su esposa y su hijo con discapacidad vivieron una pesadilla dentro de su casa en Capital cuando un delincuente armado entró de madrugada y los asaltó. “Dame los dólares de tu empresa”, exigió el ladrón, que tomó a golpes e hirió con un cuchillo al abuelo hasta dejarlo muy lastimado.

El ladrón sólo alcanzó a llevarse 2 dólares, dos celulares y algunas joyas de esa vivienda de calle Remedios de Escalada, al sur de Brasil, en Capital. La sospecha es que el delincuente se equivocó de domicilio o le pasaron una mala información. El que la pasó mal fue Gerardo Acosta, de 81 años , dueño de esa vivienda que sufrió una grave herida en el ojo aparentemente por un golpe de puño y varias lesiones cortantes con cuchillo. En la mañana de este viernes, el jubilado tuvo que ser operado de su ojo izquierdo para salvarle la visión.

Según contó Acosta, dormía junto a su esposa cuando el perro comenzó a ladrar dentro de la casa. Eso fue alrededor de las 4 de la mañana del jueves. Al levantarse para ver qué pasaba, se topó en el umbral del dormitorio con un desconocido encapuchado.

“¿Qué hacés aquí?”, gritó el anciano, y en ese instante comenzó el forcejeo. En medio de la confusión recibió un cuchillazo en la mano derecha y luego un golpe en el ojo izquierdo que lo derribó. “No me acuerdo bien. Todo fue muy rápido. Terminé en el piso del dormitorio. Creo que también me pegó una patada en las costillas, porque me duele. Realmente no sé qué más pasó”, relató el jubilado, que incluso llegó a perder el conocimiento.

Su esposa fue testigo de esa brutal escena: “Me asusté mucho. Me preocupaba mi marido porque lo vi tirado y con el ojo lastimado. Pensé que podía darle un ataque al corazón de los nervios”, dijo la mujer, que también describió al atacante: “Era fornido, estaba todo de negro. Se portó bastante bien con nosotros porque a mí solamente me tomó del brazo. Me decía: ‘Dame los dólares, dame los dólares que tenés de tu empresa’. Y yo le respondía que no tenemos dólares ni empresa. ¿Qué empresa, si somos jubilados?”

En ese momento apareció también Fernando, el hijo con discapacidad de la pareja. El delincuente se acercó a ellos, pero no los agredió. La violencia fue toda contra el anciano.

El ladrón terminó escapando con apenas dos dólares, los celulares y unas alhajas que encontró en un mueble del dormitorio. Más tarde los investigadores establecieron que había ingresado por el techo, se descolgó al patio y entró por una puerta trasera que estaba sin traba.