Rechazan la libertad de un implicado en el brutal asalto contra el empresario que quedó cuadripléjico

En mayo de este 2025, Emanuel Rodríguez y su familia fueron víctima de un violento asalto en su casa en el barrio privado San Juan de Los Olivos, en Rawson. Tres delincuentes entraron a su vivienda y lo atacaron de manera directa, dejando al empresario cuadripléjico por las heridas de bala sufridas.

Fuertes declaraciones El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: "Quedé cuadripléjico. No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba"

Por este hecho, seis delincuentes quedaron en la mira de este brutal hecho. Sebastián Andrés Aguirre, Braian Ezequiel Arredondo Espejo, Pablo Ezequiel Pérez, Enzo Alfredo Pérez Agüero, Franco Alfredo Monteleone y Braian Ezequiel Álvarez Cuello, alias “El Batería Baja”.

Todos se encuentran presos desde ese mes. En diferentes ocasiones, sus abogados defensores buscaron que sus clientes queden libres e impugnaron la medida de coerción que fue otorgada por el juez de Garantías Roberto Montilla, que era de 8 meses de prisión preventiva.

En esta ocasión, el que buscó quedar en libertad fue Enzo Alfredo Pérez Agüero. Su abogado defensor, Alejandro Castán, le solicitó al juez de Impugnación Benedicto Correa que se le morigeraran las medidas coercitivas. La fiscalía a cargo de la fiscal coordinadora de UFI Delitos Contra la Propiedad, Claudia Salica, y Miguel Gay se opusieron al planteo. Y solicitaron que confirme la preventiva.

Finalmente, el juez Correa rechazó el planteo de la defensa y Pérez Agüero seguirá preso en el Servicio Penitenciario Provincial por el plazo de 8 meses (medida que fue impuesta en mayo último).

Cabe destacar que la defensa de este Enzo Alfredo Pérez Agüero solicitó que su cliente quede libre el pasado 2 de septiembre. Día donde el juez de la causa, Montilla, también se la denegó.

Los investigadores estiman que el asalto fue a las 3:26 del miércoles 21 de mayo último y fue ahí que Rodríguez se enfrentó con los tres asaltantes en la sala comedor. Estos lo golpearon en la cabeza y le dispararon en dos ocasiones, explicaron.

Uno de esos balazos le impactó a la altura del cuello, pero el proyectil siguió su trayectoria hasta tocar dos vértebras y afectar la médula espinal, señaló el fiscal Catalano cuando fue la formalización.