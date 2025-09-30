martes 30 de septiembre 2025

Rawson

Rechazan la libertad de un implicado en el brutal asalto contra el empresario que quedó cuadripléjico

Los ladrones que están en la mira de este impactante hecho son seis. Enzo Alfredo Pérez Agüero, uno de ellos, buscó salir del penal de Chimbas pero un juez se lo impidió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-29 at 10.21.40

En mayo de este 2025, Emanuel Rodríguez y su familia fueron víctima de un violento asalto en su casa en el barrio privado San Juan de Los Olivos, en Rawson. Tres delincuentes entraron a su vivienda y lo atacaron de manera directa, dejando al empresario cuadripléjico por las heridas de bala sufridas.

el terrible testimonio del empresario baleado en rawson: quede cuadriplejico. no sentia mi cuerpo, solo la cabeza, senti que me iba
Fuertes declaraciones

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: "Quedé cuadripléjico. No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba"
Enzo Pérez y Pablo Pérez, los dos implicados en el robo al empresario de Rawson que quedó cuadripléjico tras el ataque.
Tribunales

Empresario de Rawson que quedó cuadripléjico tras un asalto: dos implicados buscaron quedar libres

Por este hecho, seis delincuentes quedaron en la mira de este brutal hecho. Sebastián Andrés Aguirre, Braian Ezequiel Arredondo Espejo, Pablo Ezequiel Pérez, Enzo Alfredo Pérez Agüero, Franco Alfredo Monteleone y Braian Ezequiel Álvarez Cuello, alias “El Batería Baja”.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 10.21.41

Todos se encuentran presos desde ese mes. En diferentes ocasiones, sus abogados defensores buscaron que sus clientes queden libres e impugnaron la medida de coerción que fue otorgada por el juez de Garantías Roberto Montilla, que era de 8 meses de prisión preventiva.

En esta ocasión, el que buscó quedar en libertad fue Enzo Alfredo Pérez Agüero. Su abogado defensor, Alejandro Castán, le solicitó al juez de Impugnación Benedicto Correa que se le morigeraran las medidas coercitivas. La fiscalía a cargo de la fiscal coordinadora de UFI Delitos Contra la Propiedad, Claudia Salica, y Miguel Gay se opusieron al planteo. Y solicitaron que confirme la preventiva.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 10.21.41 (1)

Finalmente, el juez Correa rechazó el planteo de la defensa y Pérez Agüero seguirá preso en el Servicio Penitenciario Provincial por el plazo de 8 meses (medida que fue impuesta en mayo último).

Cabe destacar que la defensa de este Enzo Alfredo Pérez Agüero solicitó que su cliente quede libre el pasado 2 de septiembre. Día donde el juez de la causa, Montilla, también se la denegó.

Los investigadores estiman que el asalto fue a las 3:26 del miércoles 21 de mayo último y fue ahí que Rodríguez se enfrentó con los tres asaltantes en la sala comedor. Estos lo golpearon en la cabeza y le dispararon en dos ocasiones, explicaron.

Uno de esos balazos le impactó a la altura del cuello, pero el proyectil siguió su trayectoria hasta tocar dos vértebras y afectar la médula espinal, señaló el fiscal Catalano cuando fue la formalización.

