miércoles 1 de octubre 2025

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

En un operativo de Drogas Ilegales se secuestraron casi 600 gramos de cocaína y fue detenido un hombre chileno. Además, una mujer quedó aprehendida por incumplir una orden judicial y otros delitos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Unidad Fiscal Federal San Juan informó este miércoles un importante procedimiento en el departamento Chimbas. La intervención estuvo a cargo de personal de la División Drogas Ilegales, quienes lograron el secuestro de 594 gramos de cocaína listos para su distribución.

En el operativo fue detenido Alcallaga Alejandro Darío, de 42 años, de nacionalidad chilena, con domicilio en Villa Salvador María del Carril. El hombre quedó a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.

En paralelo, los investigadores aprehendieron a una mujer por incumplimiento de una orden judicial, violación de domicilio y daño, causas por las cuales quedó vinculada al legajo N° 67/25 de la UFI de Flagrancia, bajo la órbita del Ayudante Fiscal Bruno Santiago.

Las autoridades destacaron que la investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.

