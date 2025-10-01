miércoles 1 de octubre 2025

En plena noche

Un conductor de 66 años perdió el control y volcó en Pocito

El hombre sufrió el accidente en la zona de calle Maurín y Calle 9. Tras el hecho debió ser trasladado al hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un conductor perdió el control de su auto y volcó en Pocito. Tuvieron que trasladarlo al hospital.

Un automovilista de 66 años protagonizó un vuelco este martes por la noche en el departamento Pocito, cuando por razones que aún se investigan, perdió el control de su vehículo.

El siniestro se registró en la intersección de calle Maurín y Calle 9. Fue en ese lugar que el conductor, identificado por fuentes policiales como Juan Guillermo Cruz y que se desplazaba en un Fiat Duna, sufrió el accidente.

Tras el hecho, el hombre fue asistido por personal de emergencias y, luego, trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.

En el centro de salud, los médicos constataron que presentaba lesiones de carácter leve, por lo que quedó fuera de peligro. No obstante, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales intervino en el hecho para esclarecer las circunstancias del vuelco. Efectivos de la Unidad Operativa La Rinconada trabajaron en el lugar del accidente.

