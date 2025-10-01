miércoles 1 de octubre 2025

Homicidio culposo

La querella a fondo contra el médico que operó a Julieta Viñales: pidió 5 años de cárcel por mala praxis

En la etapa de alegatos, la abogada que representa a la familia de la presunta víctima pidió el máximo castigo posible para Maximiliano Babsía, luego de que la fiscalía solicitara prisión condicional.

En el marco del juicio por Julieta Viñales, la joven que fue operada de las amígdalas y perdió la vida a los días, la querella apuntó fuerte contra el médico acusado por la muerte y pidió 5 años de prisión efectiva, lo mismo que 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión. En la etapa de alegatos, la abogada que representa a la familia, Cristina Naveda, dejó clara su pretensión de castigo para Maximiliano Babsía frente al juez Ricardo Moine.

Previamente, la fiscal del debate, Claudia Yanina Galante, menos severa que los familiares de la presunta víctima, había solicitado que el otorrinolaringólogo fuera penado con 3 años de prisión condicional y también el mismo tiempo para que no siga cumpliendo funciones como médico especialista, tras considerar que hay elementos suficientes para suponer su responsabilidad en el homicidio culposo.

El profesional que es cuestionado por supuesta negligencia en su accionar con la paciente de 20 años, que murió en marzo de 2020, es defendido por Fernando Castro y Federico Petrignani, quienes el próximo jueves impulsarán la absolución para su patrocinado. A través de diversos testimonios, la parte intentó demostrar que Babsía no cometió ninguna falta y que todo se desencadenó por una desgracia inevitable.

El caso se encuentra cercano a su resolución, al menos en una primera instancia, se resolvería esta semana. Es que, tras la exposición de los defensores, sólo restarían las últimas palabras del imputado y conocer el veredicto.

En una de las audiencias más crudas, declaró la madre de Julieta, Cyntia Aboal, quien no dudó en cuestionar la actitud humana y profesional del acusado. Con el médico sentado a pocos metros de distancia, la madre aseguró que el otorrinolaringólogo que operó a su hija los dejó librados a su suerte y que no dio la cara después de que sufrió un paro cardíaco y quedó con muerte cerebral.

"Si la hubiera operado un médico responsable, mi hija estaría acá. Si hubiera aceptado que se equivocó, lo habríamos entendido, pero nunca dijo nada. Siempre dijo que estaba bien, que incluso quedaba en Terapia Intensiva para un mejor monitoreo, no porque estuviera grave", detalló la mujer y agregó: "Nos abandonó en el peor momento".

Babsía también tuvo la oportunidad de hablar frente al juez y, quebrado en llanto, manifestó: "La tragedia fue para los dos. La peor parte fue para la familia de Julieta, pero la tragedia fue para los dos”. Además, tornó las miradas hacia otros colegas, pues indicó que, a partir de los testimonios presentados durante el juicio, dedujo que por las maniobras de los profesionales del Hospital Rawson podrían tener responsabilidad, ya que no advirtieron que Julieta estaba hipotensa. También afirmó que, según su análisis, la intubación realizada allí pudo haber provocado una lesión que generó el sangrado que finalmente le costó la vida.

