Pidieron prisión condicional y 10 años de inhabilitación profesional para el médico acusado de la muerte de Julieta Viñales

La Fiscalía pidió este martes una condena de tres años de prisión condicional y 10 años de inhabilitación profesional para el médico otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía , imputado por la muerte de Julieta Viñales , la joven que falleció en febrero de 2020 tras una operación de amígdalas. La solicitud estuvo a cargo de la fiscal Claudia Galante, quien responsabilizó al profesional por un accionar “negligente” que derivó en el trágico desenlace.

Más de 115 kilos de marihuana La megacausa de droga con un empleado municipal y un padre marcado por un incendio fatal de 25 de Mayo llega a juicio

El juicio se encuentra en la última semana de audiencias. Este lunes estaba prevista la continuación de la declaración de Babsía, pero la defensa pidió su cierre alegando que el imputado “no se encontraba en condiciones” de responder preguntas de Fiscalía y querella.

Con la etapa de alegatos, este miércoles intervendrán primero la abogada de la familia Viñales, María Cristina Naveda, y luego los defensores del médico, Fernando Castro y Federico Petrignani. La resolución final quedará en manos del juez Ricardo Moine.

El debate judicial se intensificó el viernes pasado, cuando Babsía brindó su esperado testimonio. En medio de la tensión que se vivió en Tribunales, el profesional relató su experiencia quirúrgica y la rutina que, según él, le daba “precisión y profesionalismo”. Detalló la operación del 10 de febrero de 2020, la hemorragia que presentó la paciente y las instrucciones de cuidado posoperatorio que brindó tanto a Julieta como a su madre.

El médico aseguró que tras la cirugía, ante un primer sangrado, derivó a Julieta a internación y continuó supervisando su evolución, aunque finalmente la joven requirió una segunda operación de urgencia que terminó con su vida. Durante su declaración, Babsía manifestó que la tragedia afectó a ambos lados, aunque señaló que otros profesionales del Hospital Rawson podrían haber tenido responsabilidad al no advertir que Julieta estaba hipotensa y que la intubación realizada allí pudo haber provocado la lesión que desencadenó el sangrado fatal.

El juicio también contó con testimonios clave, como el del otorrinolaringólogo Sebastián Lifschitz, consultado por Babsía cuando Julieta se encontraba en estado crítico, y de la anestesista presente en la cirugía. Los familiares de la víctima, en tanto, denunciaron abandono y falta de comunicación durante el proceso posoperatorio.