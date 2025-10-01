Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

En las últimas horas del martes en Rawson, el oficial ayudante de la Policía de San Juan, Héctor Gabriel Riveros Alday (30), fue víctima de un brutal ataque . Un menor le dio tres tiros, dos de ellos impactaron en el pecho y el tercero en su brazo izquierdo. Ahora se encuentra internado en el Hospital Rawson y estaría fuera de peligro, según el último parte médico.

Al conocerse este episodio, se supo que este policía baleado está en calidad pasiva desde hace tiempo. Fuentes allegadas explicaron que es tiktokero. En su cuenta personal “@Gabrielriveros441” se lo ve haciendo muchos videos defendiendo a los policías y se hace llamar “El hijo de Díos”.

No tiene arma.

Qué dicen desde la Policía sobre su situación

La Policía de San Juan le confirmó a Tiempo de San Juan la situación actual de este sujeto. El expediente en su contra se inició en 2024 por abandono de servicio. Antes de estar en estado pasivo, estuvo suspendido de manera preventiva desde el 31 de agosto de 2024.

Como así también, altos rangos de la Policía de San Juan confirmaron que cuando fue suspendido se le retuvo su arma reglamentaria y la credencial policial.

image.png Central de Policía de San Juan.

Cuál es el móvil del ataque que sufrió en Rawson

Ahora dieron a conocer otra versión de los hechos. Supuestamente, este efectivo y su novia estaban a bordo de una moto y parados en el semáforo de la esquina de Dr. Ortega y Farías. En ese momento, dos desconocidos le metieron la mano al bolsillo a la mujer con intenciones de robarle. Luego huyeron hacia el interior del B° La Estación.

Supuestamente Riveros Alday los persiguió y entró a la casa de uno. Ahí tuvo un encontronazo con los familiares del menor. Luego se fue a la casa de un pariente que vive cerca y aparentemente después volvió a las dos horas -por razones desconocidas- y ahí el menor, ya identificado pero prófugo, disparó contra él.

Tres heridas sufrió. Dos en el tórax -quedaron alojados en las costillas- y una en un brazo.

Supuestamente entró en “código rojo” al Hospital Rawson, pero después afirmaron que afortunadamente se encontraría fuera de peligro y bajo observación.