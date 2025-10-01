miércoles 1 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Se supo que hace varios meses está en situación pasiva y no tiene arma. Es muy conocido en el ámbito de la fuerza por sus videos subidos a su cuenta de TikTok.

Por Redacción Tiempo de San Juan
policia
Lee además
le dieron tres tiros a un policia en el b° la estacion en rawson
Impactante

Le dieron tres tiros a un policía en el B° La Estación en Rawson
Imagen ilustrativa
Ataque a un uniformado

Robaron en la casa de un policía sanjuanino y se llevaron su pistola y municiones

Al conocerse este episodio, se supo que este policía baleado está en calidad pasiva desde hace tiempo. Fuentes allegadas explicaron que es tiktokero. En su cuenta personal “@Gabrielriveros441” se lo ve haciendo muchos videos defendiendo a los policías y se hace llamar “El hijo de Díos”.

No tiene arma.

Qué dicen desde la Policía sobre su situación

La Policía de San Juan le confirmó a Tiempo de San Juan la situación actual de este sujeto. El expediente en su contra se inició en 2024 por abandono de servicio. Antes de estar en estado pasivo, estuvo suspendido de manera preventiva desde el 31 de agosto de 2024.

Como así también, altos rangos de la Policía de San Juan confirmaron que cuando fue suspendido se le retuvo su arma reglamentaria y la credencial policial.

image.png
Central de Policía de San Juan.

Central de Policía de San Juan.

Cuál es el móvil del ataque que sufrió en Rawson

Ahora dieron a conocer otra versión de los hechos. Supuestamente, este efectivo y su novia estaban a bordo de una moto y parados en el semáforo de la esquina de Dr. Ortega y Farías. En ese momento, dos desconocidos le metieron la mano al bolsillo a la mujer con intenciones de robarle. Luego huyeron hacia el interior del B° La Estación.

Supuestamente Riveros Alday los persiguió y entró a la casa de uno. Ahí tuvo un encontronazo con los familiares del menor. Luego se fue a la casa de un pariente que vive cerca y aparentemente después volvió a las dos horas -por razones desconocidas- y ahí el menor, ya identificado pero prófugo, disparó contra él.

Tres heridas sufrió. Dos en el tórax -quedaron alojados en las costillas- y una en un brazo.

Supuestamente entró en “código rojo” al Hospital Rawson, pero después afirmaron que afortunadamente se encontraría fuera de peligro y bajo observación.

Temas
Seguí leyendo

Robó desde un drone hasta joyas y lo descubrieron por las cámaras de seguridad

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Un conductor de 66 años perdió el control y volcó en Pocito

Insólito: detienen a dos hombres por robarse una manguera en Rawson

Una obstetra del Hospital Rawson irá a juicio acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Es manco y lo acusan de casi matar a su tío a pedradas en Caucete

Una pareja sanjuanina fue estafada en $10.000.000 cuando intentó vender un horno

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000
Complicado

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000

Fuente: Radio Manantial.
Calingasta

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión de la Embajada de Estados Unidos a El Leoncito: ¿qué pasó?

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una pareja sanjuanina fue estafada en $10.000.000 cuando intentó vender un horno

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Te Puede Interesar

La semana pasada los vecinos de Iglesia hicieron una asamblea para quejarse por las boletas de luz caras. Fue el intendente y el vicepresidente del Epre. Ahora se suma Calingasta.
Buscan explicaciones en el EPRE

Calingasta se suma a Iglesia en la ola de reclamos por las boletas de luz caras

Por Elizabeth Pérez
Pablo Álvarez, otra vez en casa: con la camiseta del Barça, la emoción de volver al Cantoni y enfrentar a Olimpia
Hijo pródigo

Pablo Álvarez, otra vez en casa: con la camiseta del Barça, la emoción de volver al Cantoni y enfrentar a Olimpia

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Paso a paso, cómo se desarrollan las obras de restauración en la Escuela Normal Superior Sarmiento.
Obras

Paso a paso, cómo es el proceso de restauración para limpiar las pintadas de la Normal Sarmiento

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial