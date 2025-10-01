miércoles 1 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante

Le dieron tres tiros a un policía en el B° La Estación en Rawson

El agresor, es un menor de 16 años. Las heridas las sufrió en el tórax y en uno de sus brazos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-01 at 08.02.51

Un impactante hecho de violencia ocurrió este martes en la noche. Un policía fue víctima de una brutal agresión por parte de un menor; este último le disparó en cinco ocasiones y tres impactos dieron en su cuerpo. Dos de las balas dieron en el tórax y un tercero en el brazo izquierdo.

Lee además
Un sijeto de 22 años entró a robar a una casa ubicada en Chimbas y lo descubrieron por las cámaras de seguridad.
En Chimbas

Robó desde un drone hasta joyas y lo descubrieron por las cámaras de seguridad
cayeron los borges de chimbas: un detenido por narcotrafico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

El autor fue identificado como M.R., de 16 años y está prófugo. El móvil de este hecho es que el menor le habría querido robar al policía y su pareja cuando iban en moto. Al parecer el efectivo persiguió al ladrón hasta su vivienda, tuvieron una discusión y M.R. sacó el arma y disparó contra la humanidad de Héctor Gabriel Riveros Alday, de 30 años.

WhatsApp Image 2025-10-01 at 08.02.50 (1)

El oficial ayudante, que ahora se encuentra en calidad pasiva -no está ejerciendo, pero sigue siendo de la fuerza-, ingresó al Hospital Rawson en “Código Rojo”, se desconoce ahora cuál es su estado de salud, pero estaría con pronóstico reservado.

Se sabe que el menor todavía no fue aprehendido por las autoridades. la Justicia de Menores en conjunto con la policía trabaja para dar con este. En la noche del martes se allanó pero no dieron con él.

Temas
Seguí leyendo

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Un conductor de 66 años perdió el control y volcó en Pocito

Insólito: detienen a dos hombres por robarse una manguera en Rawson

Una obstetra del Hospital Rawson irá a juicio acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Es manco y lo acusan de casi matar a su tío a pedradas en Caucete

Una pareja sanjuanina fue estafada en $10.000.000 cuando intentó vender un horno

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000
Complicado

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000

Fuente: Radio Manantial.
Calingasta

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión de la Embajada de Estados Unidos a El Leoncito: ¿qué pasó?

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una pareja sanjuanina fue estafada en $10.000.000 cuando intentó vender un horno

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Te Puede Interesar

La semana pasada los vecinos de Iglesia hicieron una asamblea para quejarse por las boletas de luz caras. Fue el intendente y el vicepresidente del Epre. Ahora se suma Calingasta.
Buscan explicaciones en el EPRE

Calingasta se suma a Iglesia en la ola de reclamos por las boletas de luz caras

Por Elizabeth Pérez
Pablo Álvarez, otra vez en casa: con la camiseta del Barça, la emoción de volver al Cantoni y enfrentar a Olimpia
Hijo pródigo

Pablo Álvarez, otra vez en casa: con la camiseta del Barça, la emoción de volver al Cantoni y enfrentar a Olimpia

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Paso a paso, cómo se desarrollan las obras de restauración en la Escuela Normal Superior Sarmiento.
Obras

Paso a paso, cómo es el proceso de restauración para limpiar las pintadas de la Normal Sarmiento

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial