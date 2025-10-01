Le dieron tres tiros a un policía en el B° La Estación en Rawson

Un impactante hecho de violencia ocurrió este martes en la noche. Un policía fue víctima de una brutal agresión por parte de un menor; este último le disparó en cinco ocasiones y tres impactos dieron en su cuerpo. Dos de las balas dieron en el tórax y un tercero en el brazo izquierdo.

El autor fue identificado como M.R., de 16 años y está prófugo. El móvil de este hecho es que el menor le habría querido robar al policía y su pareja cuando iban en moto. Al parecer el efectivo persiguió al ladrón hasta su vivienda, tuvieron una discusión y M.R. sacó el arma y disparó contra la humanidad de Héctor Gabriel Riveros Alday, de 30 años.

WhatsApp Image 2025-10-01 at 08.02.50 (1)

El oficial ayudante, que ahora se encuentra en calidad pasiva -no está ejerciendo, pero sigue siendo de la fuerza-, ingresó al Hospital Rawson en “Código Rojo”, se desconoce ahora cuál es su estado de salud, pero estaría con pronóstico reservado.

Se sabe que el menor todavía no fue aprehendido por las autoridades. la Justicia de Menores en conjunto con la policía trabaja para dar con este. En la noche del martes se allanó pero no dieron con él.