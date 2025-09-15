El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"

En una de las audiencias más crudas del juicio por Julieta Viñales , la joven de 18 años que fue operada de las amígdalas y murió a los pocos días, declararon los padres de la presunta víctima y apuntaron directo contra el médico imputado por mala praxis , Maximiliano Babsía . Con el profesional a pocos metros de distancia, la madre aseguró que el otorrinolaringólogo que operó a su hija los dejó librados a su suerte y que no dio la cara después de que sufrió un paro cardíaco y quedó con muerte cerebral.

Mala praxis La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales sostuvo la inocencia con su perito de parte

En juicio Caso Julieta Viñales: los peritos de la querella aseguran que el médico acusado obró de forma irresponsable

Frente al juez Ricardo Moine , Cyntia Aboal recordó cómo fue el proceso desde que la paciente de Babsía fue operada hasta el día que falleció. Con dolor y, en algunos pasajes, rota en llanto, la mujer que pide justicia por la muerte de su hija aseguró que el especialista nunca fue sincero sobre el estado de salud de la chica, aún cuando ella misma la había tenido que auxiliar por una feroz hemorragia.

ea768aab-7080-42d8-9888-52c60feddbac Entre medio de sus abogados, el médico procesado por homicidio culposo, Maximiliano Babsía

La madre rememoró el dramático episodio que tuvo lugar días después de la operación. Sostuvo que Julieta, que se hallaba adolorida y que no comía por ello, se levantó para ir al baño y ahí mismo, y luego de vomitar sangre, se descompensó y perdió el conocimiento. A partir de entonces, según relató, comenzó una pesadilla que persiste hasta hoy.

Tras el tenso momento, manifestó que debió ser internada en el Hospital Marcial Quiroga, hasta donde la llevó por cercanía de su domicilio, en un intento desesperado para asistirla. De allí fue derivada a la Terapia Intensiva del Hospital Rawson, de donde no salió con vida. Con lagrimas en sus ojos y aferrada a la foto de su hija, Aboal se lamentó que Babsía no hubiera reconocido que existió un error en su intervención quirúrgica.

c8973a72-7623-4a70-aba7-06cca9cf6cd8 Leonardo Miguel Viñales, el padre de la presunta víctima

"Si la hubiera operado un médico responsable, mi hija estaría acá. Si hubiera aceptado que se equivocó, lo habríamos entendido, pero nunca dijo nada. Siempre dijo que estaba bien, que incluso quedaba en Terapia Intensiva para un mejor monitoreo, no porque estuviera grave", detalló y agregó: "Nos abandonó en el peor momento".

Mientras el imputado por homicidio culposo por negligencia e impericia de su profesión tomaba notas de puño y letra durante el relato de la mujer, la misma en varias oportunidades lo miró, lo enfrentó y le cuestionó su actitud. Por su parte, el médico en el banquillo de los acusados, sentado entre medio de sus abogados Fernando Castro y Federico Petrignani, bajó la mirada.

b9b607c0-af74-4852-bd10-65654c466727 El juez del juicio, Ricardo Moine

Por otro lado, el padre de Julieta, Leonardo Miguel Viñales, habló poco en comparación con su esposa. Sin embargo, su exposición sufrió un quiebre cuando recordó el momento en que fueron llamados de urgencia del Hospital Rawson porque su hija había empeorado. Ambos advirtieron que ese mismo día habían estado con ella y que se encontraba relativamente bien, por lo que el llamado a las 3 de la madrugada los sorprendió.

El hombre contó que llegaron al nosocomio y que la escena fue de terror. "Había una persona arriba de mi hija haciendo RCP y la cama era un charco de sangre", reconoció quien no pudo continuar conmovido por sus propias palabras y recuerdos. Sobre ese mismo hecho, la madre aseveró que resultó tan impactante que no se acuerda de nada, que su mente bloqueó lo vivido.

c7f41d89-329d-48ed-881b-ee5a2a65785a

Después de ese instante, la salud de su hija empeoró y días más tarde, el 3 de marzo de 2020, perdió la vida. La madre confesó que, si bien le habían solicitado la ablación de sus órganos, por tratarse de una persona joven, al principio no quisieron porque tenían esperanzas de que un milagro ocurriera. "No fue de egoísta, simplemente esperaba que los neurólogos se equivocaran así como lo hizo Babsía", señaló.

Lo cierto es que ese día, el cuerpo de Julieta, que ya no emitía señales cerebrales, no resistió. A partir de ello, los padre iniciaron el camino para llevar al médico a la Justicia, cuestión que se dirime por estos días en Tribunales y que, en los próximos días, se resolvería con una sentencia.

2aefdc59-dd51-47f0-8033-c5b855b06b81 Cyntia Aboal, la madre de Julieta Viñales, exhibe cómo quedó su baño tras la primera hemorragia que sufrió su hija post operación

La fiscal Claudia Yanina Galante fue quien llevó adelante el cuestionario de los padres, con un apoyo de la abogada querellante Cristina Naveda. Mientras que los defensores de Babsía optaron por no realizar preguntas.

Babsí afronta la pena de 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación e ejercer su profesión, pedido que anticipó la parte querellante al inicio del debate. Por su parte, la defensa sostiene su inocencia y promueve la absolución para su patrocinado.

Así fue el crudo relato de la madre