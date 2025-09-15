Un sujeto fue detenido tras ingresar a la cochera de una vivienda en Rawson

Durante la mañana de este lunes, un hombre de 26 años fue detenido por personal policial de la Subcomisaría de Villa Hipódromo tras ser acusado de cometer un robo agravado en un domicilio ubicado en Rawson , a donde habría ingresado a la cochera y se habría llevado varios elementos que no pudo establecer su procedencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:40 horas en calle Vidart, entre Florida y Constitución, en Rawson. Según informaron fuentes policiales, la víctima, una mujer de 43 años, denunció haber escuchado ruidos provenientes de su cochera y, al observar hacia el interior, notó movimientos sospechosos. Al darse cuenta de la presencia del intruso, el sujeto emprendió la fuga.

El individuo, identificado como Juan Cruz Molina, fue interceptado minutos más tarde por efectivos policiales en calle Mariano Moreno al 2025. Durante el procedimiento, los uniformados lograron secuestrar varios objetos que estarían vinculados al hecho delictivo.

El caso fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, donde el ayudante de fiscal, Víctor Montaña, ordenó el inicio del procedimiento especial de flagrancia. Molina permanece detenido a la espera de las medidas judiciales correspondientes.