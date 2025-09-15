lunes 15 de septiembre 2025

Seguridad

Día de la Primavera: cómo será el operativo policial y cortes de calles

El domingo 21 de septiembre se espera una multitud de jóvenes para festejar el Día de la Primavera y el Día del Estudiantes en el Parque de Mayo y alrededores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan se prepara para recibir la primavera con un importante despliegue de seguridad vial y prevención, enfocado en el tradicional festejo del Día del Estudiante en la zona del Parque de Mayo el 21 de septiembre, que este año cae día domingo.

El comisario Ricardo Díaz, de la Dirección de Seguridad Vial (D7) de la Policía de San Juan, dio detalles sobre la planificación: "Ya hemos tenido algunas reuniones, hemos venido participando, ultimando detalles de lo que va a ser este evento que todos los años se produce en la provincia. Este año va a ser igual que el año pasado en la zona del Parque", dijo este lunes, en diálogo con Canal 13 San Juan.

Uno de los puntos centrales del operativo será la gestión del tránsito vehicular en los alrededores del Parque. Díaz explicó cómo se dispondrán los cortes: "En cuanto al tránsito, en principio se ha hablado de que los cortes van a ser progresivos, es decir, vamos a iniciar con cortes mínimos en la mañana, sobre todo lo que es calles 25 de Mayo, calle Las Heras y un sector de la Urquiza".

Es de destacar que la circulación de Avenida Libertador se mantendrá habilitada. Díaz enfatizó: "La que va a quedar libre y no se va a cortar, salvo casos de fuerza mayor que nos supere, sería avenida Libertador. La intención es que esa arteria no se corte".

Tolerancia cero al alcohol y controles estrictos

Como es habitual en este tipo de celebraciones juveniles y familiares, el consumo de alcohol estará estrictamente prohibido. Si bien el comisario aclaró que la prohibición de alcohol no es directamente de su área, sí confirmó que se ha tratado en las reuniones de coordinación: "En las reuniones se ha hablado, igual que siempre se hace como es una fiesta para jóvenes, para la familia, no se va a permitir el consumo de alcohol", afirmó.

Para asegurar el cumplimiento de esta medida, habrá controles en los accesos al parque. Díaz advirtió: "Va a haber lugares de ingreso habilitado y seguramente va a haber una requisa ahí en esos lugares. Directamente no hay que llevar alcohol". Esta política busca prevenir incidentes y asegurar un ambiente seguro para todos los asistentes.

Para hacer frente a la magnitud del evento, la Dirección de Seguridad Vial destinará un número significativo de personal: "De nuestra dirección nosotros tenemos abocados alrededor de 50 efectivos para este día", dijo. Estos agentes trabajarán en conjunto con otras divisiones de la Policía de San Juan para garantizar la seguridad general del evento con lo que el despliegue de uniformados será mucho mayor.

El operativo del Día de la Primavera se enmarca en un trabajo que la Policía de San Juan viene desarrollando desde hace tiempo, que incluye una nueva modalidad con la Policía Caminera y operativos de alcoholemia, destacando la importancia de la prevención y el control en las rutas y espacios públicos.

