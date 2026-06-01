Encontraron a la sanjuanina de 78 años que estaba desaparecida

Tras varias horas de incertidumbre y un intenso operativo de búsqueda, este lunes por la tarde se confirmó la aparición de Nidia Gutiérrez, la mujer de 78 años que era intensamente buscada en el departamento Chimbas.

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La noticia fue dada a conocer por su entorno, que llevó alivio luego de la preocupación generada por su desaparición, teniendo en cuenta que la mujer padece Alzheimer. Según indicaron, la mujer se habría desorientado.

De acuerdo a lo informado por allegados, “Nina” fue encontrada y se encuentra en buen estado de salud. Si bien no trascendieron mayores detalles sobre el lugar exacto en el que fue hallada, la confirmación llevó tranquilidad tanto a la familia como a los vecinos que se habían sumado a la difusión del caso.

La mujer había sido vista por última vez durante la mañana de este lunes, lo que activó un rápido operativo de búsqueda y una fuerte campaña en redes sociales para dar con su paradero.

Durante la jornada, familiares y vecinos difundieron su descripción y posibles ubicaciones, lo que permitió ampliar el radio de rastrillaje en distintas zonas de Chimbas.