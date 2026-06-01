lunes 1 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia penal

Amplían la denuncia por el Acueducto: fue una empresa sanjuanina la que alertó fallas en los caños

Acorde sostiene Marcelo Arancibia, lo que se detectó fue una "falta de fusión en la soldadura" de los caños, lo que significa que el proceso térmico no unificó el material de manera segura, comprometiendo la resistencia estructural de la tubería.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

El Acueductogate sumó un nuevo capítulo con la ampliación de la denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, quien incorporó un informe técnico elaborado por la empresa sanjuanina Industrias Jaime, que detectó graves anomalías en las uniones soldadas de las tuberías destinadas al Acueducto Gran Tulum.

Lee además
el primer informe oficial dice que los canos del acueducto gran tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser toxicos
BOMBA

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos
El Acueducto Gran Tulum, obra clave para los sanjuaninos, en medio de una investigación por los caños.
Investigación

Acueducto gate: en Fiscalía de Estado no descartan que se hayan ocultado pruebas

La novedad cobra relevancia porque el documento fue confeccionado en junio de 2020, durante la ejecución de la obra, y revela que fue el propio equipo de control de calidad de la firma sanjuanina el que advirtió problemas estructurales en los caños que integran el megaproyecto destinado a abastecer de agua potable a gran parte de la provincia.

Según surge de la ampliación de la denuncia, el 11 de junio de 2020 se realizaron ensayos en los talleres de Industrias Jaime, ubicados sobre Ruta Nacional 40, en Chimbas. Allí, mediante tecnología de ultrasonido industrial, los especialistas detectaron una “falta de fusión en la soldadura” de las tuberías de polietileno de alta densidad de 600 milímetros de diámetro fabricadas por la empresa Krah.

La observación técnica implica que el proceso de electrofusión utilizado para unir los caños no habría logrado fusionar adecuadamente el material, comprometiendo potencialmente la resistencia de la estructura.

Pero el hallazgo no quedó solamente en un análisis no destructivo. Para corroborar el resultado, los técnicos efectuaron cortes transversales sobre las piezas y realizaron ensayos con tintas penetrantes. De acuerdo con el informe incorporado a la causa, esas pruebas permitieron identificar discontinuidades internas y posibles canales de fuga en las uniones soldadas.

El documento también señala que las tareas de ensamblado y soldadura fueron ejecutadas directamente por personal de la empresa contratista MAPAL S.A., mientras que el procedimiento se desarrolló bajo la supervisión de inspectores de OSSE y del equipo de calidad de Industrias Jaime.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que, pese a que los registros manuales realizados durante el procedimiento indicaban que la operación había sido exitosa y consignaban la leyenda “Fusión: OK”, los estudios posteriores revelaron que internamente el material no se había unido de manera correcta.

El informe fue emitido formalmente el 24 de junio de 2020 y ahora fue presentado por Arancibia como nueva evidencia en una investigación que ya se encuentra bajo la lupa judicial por presuntas irregularidades en la licitación, la ejecución de la obra y la calidad de los materiales utilizados.

La incorporación de este antecedente se produce en medio de un escenario cada vez más complejo para el proyecto financiado mediante un crédito de 100 millones de dólares otorgado por Kuwait. En los últimos días, informes técnicos encargados por el Gobierno provincial concluyeron que las tuberías provistas por la firma Krah no serían aptas para el transporte de agua potable, sino para sistemas cloacales y desagües pluviales, además de advertir sobre una eventual migración de sustancias potencialmente nocivas para el consumo humano.

En paralelo, tanto la Fiscalía de Estado como el Ministerio Público Fiscal avanzan con investigaciones propias para determinar si existieron delitos vinculados a la contratación, la ejecución y los controles de la obra. Incluso, el fiscal de Estado Sebastián Dávila admitió recientemente que no puede descartarse que durante los años transcurridos desde la construcción se hayan perdido o alterado elementos probatorios.

Ahora, el informe elaborado por Industrias Jaime agrega una nueva dimensión al expediente: además de los cuestionamientos sobre la aptitud sanitaria de los caños, aparece evidencia técnica que advertía, ya en 2020, posibles deficiencias en las uniones soldadas de la red que debía transportar agua potable a cerca de un millón de sanjuaninos.

La investigación continúa mientras la Justicia analiza la nueva documentación incorporada y espera futuras pericias que permitan determinar el alcance de las anomalías detectadas y las eventuales responsabilidades de empresas, funcionarios y organismos de control involucrados en una de las obras públicas más importantes de la historia reciente de San Juan.

Seguí leyendo

En 2026, el 50% de los fallecidos en siniestros viales en San Juan viajaba en moto, según Familias del Dolor

"Así se encuentran los ladrones": en videos, cómo atraparon a los tres hombres que desmantelaron un camión en Angaco

Video: filmaron a motociclistas manejando a alta velocidad, sin cascos ni patentes en 25 de Mayo

Buscan desesperadamente a una sanjuanina que padece Alzheimer

Quién es el histórico operador de radio que terminó gravemente herido tras el choque en Jáchal

Comenzó el juicio contra el sujeto que al volante y bajo los efectos de la cocaína provocó una doble tragedia en 9 de Julio

Causa Global Market: ¿fuero local o federal?, impugnan la resolución del primer juez y un tribunal superior la revisará

Nuevo robo a un taxista en Pocito: ladrones apuñalaron al chofer y le sacaron todas sus pertenencias

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
reves para el topografo sanjuanino: la justicia le ratifico la condena por abuso y derribo su relato del complot
Resolución

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del "complot"

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!
Video

Mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!

El arte sanjuanino, de luto por la muerte de una querida actriz video
Conmoción

El arte sanjuanino, de luto por la muerte de una querida actriz

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del complot
Resolución

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del "complot"

En Pocito, cayó un peligroso ladrón que lleva más de 16 años cometiendo delitos
Con terrorífico prontuario

En Pocito, cayó un peligroso ladrón que lleva más de 16 años cometiendo delitos

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Números que duelen

En 2026, el 50% de los fallecidos en siniestros viales en San Juan viajaba en moto, según Familias del Dolor

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego, el 7 de mayo, encabezando la ceremonia de apertura de la 11° Edición Expo Internacional San Juan Minera junto a autoridades nacionales y de otras provincias con interés en la minería. Un envión político necesario.
Argumentos

La trastienda del plan de Orrego para que la obra pública en San Juan no pare: el ojo en otras provincias y confianza en las cuentas

Así se encuentran los ladrones: en videos, cómo atraparon a los tres hombres que desmantelaron un camión en Angaco
Impactante

"Así se encuentran los ladrones": en videos, cómo atraparon a los tres hombres que desmantelaron un camión en Angaco

Glaciares (foto ilustrativa).
Cooperación científica

El inventario de glaciares riojano queda en manos de la UNSJ: cómo se hará

El plan de infraestructura sanjuanino, el salvavidas para el sector privado local: esperan una reactivación en todos los rubros
Repercusiones

El plan de infraestructura sanjuanino, el salvavidas para el sector privado local: esperan una reactivación en todos los rubros