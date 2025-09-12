viernes 12 de septiembre 2025

Show

Día del Estudiante: cómo serán los festejos de la primavera en San Juan, sólo con artistas locales

El ministro de Familia y Desarrollo Humano confirmó que no habrá artistas nacionales pero sí muchas bandas locales, en la celebración central que se prepara en el Parque de Mayo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El FestiJoven 2024.

San Juan se prepara para una nueva celebración del Día del Estudiante en el emblemático Parque de Mayo, el próximo domingo 21 de septiembre, prometiendo una jornada repleta de diversión, música y deporte para los jóvenes. Sin embargo, una de las principales novedades confirmadas por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, es que no habrá artistas nacionales en el escenario principal, debido a la compleja situación económica que atraviesa el país.

Tal como sucedió el año pasado, el festejo central del Día del Estudiante se vivirá en el Parque de Mayo y sin la presencia de artistas nacionales.
Ya lo organizan

El Día del Estudiante se festejará otra vez en el Parque de Mayo: ¿llegarán artistas nacionales?
Gabi, el niño de 8 años que recibió ayuda de los sanjuaninos, llegó a Buenos Aires y pudo someterse al complejo estudio.
Novedades

Gabi, el niño sanjuanino que necesitaba ayuda en su lucha por caminar, fue sometido al estudio en Buenos Aires

El evento, que se realizará en las inmediaciones del Monumento al Deporte, donde ya tuvo un gran éxito el año pasado, busca ofrecer una tarde memorable para los estudiantes. Platero, en diálogo con Radio Ligth, explicó que "este año, al igual que el año pasado, no vamos a tener artistas nacionales, por la crisis económica que tiene la Argentina y que no escapa nuestra provincia". Añadió que, si bien les gustaría traer figuras de renombre, la realidad económica obliga a priorizar: "hablándolo con el gobernador, a todos nos gusta traer un artista nacional o algo que es muy importante, que convoque mucho, pero vamos a tratar de poner las mejores bandas que tenemos en San Juan, que suenan bien".

image
El FestiJoven 2024.

El Gobierno Provincial espera una participación masiva de jóvenes, superando incluso la "gran afluencia" del año pasado que incluyó a docentes y familiares. Las actividades en el escenario se extenderán desde las 16 hasta las 22 horas, con el monitoreo constante del COE para asegurar las mejores condiciones climáticas, tal como ocurrió exitosamente en la edición anterior. La meta es clara: que los pibes y pibas disfruten de "una tarde de amigos, de estudiantes que se diviertan, que escuchen música, que hagan deporte".

Oportunidad para el talento sanjuanino

Este plan servirá para potenciar el talento local. Familia y Desarrollo Humano, en colaboración con el Ministerio de Turismo, estuvo trabajando en la selección de las bandas que amenizarán la tarde. "El año pasado les dimos la oportunidad a muchas bandas de jóvenes y este año algunas van a estar nuevamente presentes y les vamos a dar la oportunidad a otras nuevas bandas que no hayan podido tocar," detalló Platero.

Destacó, además, que la provincia cuenta con artistas de gran nivel: "hubo artistas de mucha resonancia y que andan por todo el país y son sanjuaninos. Entonces, eso queríamos poner también en valor". Se espera que la grilla completa de artistas se anuncie la semana que viene, tras un proceso de selección que incluyó la recepción de videos de las bandas.

image
El FestiJoven 2024.

Actividades variadas y seguridad garantizada

Además de la música en un escenario con buena iluminación, los estudiantes podrán disfrutar de una amplia gama de actividades deportivas, con canchas de fútbol tenis, vóley playero y un skate park, buscando tener a los jóvenes "entretenidos y contenidos", remarcó el ministro.

Por otro lado, se ha coordinado un "gran dispositivo en lo que es de seguridad" junto a la Secretaría de Seguridad de la provincia. Se realizarán controles en los ingresos al Parque para "que los chicos no introduzcan bebidas alcohólicas, alguna cuestión que pueda empañar la jornada. Entonces, van a estar haciendo controles en las mochilas y todo eso para que los chicos pasen una jornada bien", explicó. Los ingresos al Parque estarán habilitados por cada una de las esquinas para facilitar la accesibilidad y una rápida desconcentración.

En cuanto al tránsito, la prioridad es "no ocasionar inconveniente en la libre circulación". Si bien no se cortará la Avenida Libertador, podría haber interrupciones momentáneas en calles como Las Heras y 25 de Mayo, y en algunos sectores de calle Urquiza para el acceso de los artistas. Los detalles específicos se informarán la próxima semana.

Finalmente, como en ediciones anteriores, el Ministerio de Salud Pública de la provincia tendrá un importante rol, disponiendo un sector con ambulancias, control vacunatorio y otras actividades preventivas. También se sumarán otras asociaciones para informar sobre sus servicios a la comunidad.

Universitario busca un triunfo clave en Mendoza

Fotos de los canales sanjuaninos, el particular concurso que premia a la familia con un viaje a Ischigualasto

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento

Avanza la reforma integral del transporte en San Juan, que incluye la posibilidad de llevar mascotas

Piden donantes de la sangre menos común para la novia del motociclista que murió al chocar con un patrullero

Los sanjuaninos respondieron: ¿qué harías si fuese el último día de tu vida?

La Beriso se presentará en Caucete en la Fiesta de la Juventud y la Diversidad Cultural

Dolor por la muerte de una reconocida pediatra sanjuanina

