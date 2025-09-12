viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

¡Qué elegancia la de Francia! Encontraron al vendedor más "pitucón" de San Juan y mostró lo que ofrece

Con traje gris impecable y una sonrisa amplia, Juan Carlos Ochoa recorre barrios del Gran San Juan ofreciendo budines y rosquitos caseros. Un video que lo muestra con su elegante estilo lo convirtió en sensación en TikTok y despertó elogios por su simpatía y dedicación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
vendedor budin rosquitos juan carlos ochoa san juan

Un video que circula en TikTok conquistó a cientos de usuarios sanjuaninos. Muestra a Juan Carlos Ochoa, un vendedor ambulante que recorre barrios del Gran San Juan con un estilo que pocos imaginan para alguien que ofrece budines y rosquitos caseros. Traje gris, chaleco, moño y hasta pañuelo en el cuello.

Lee además
cambian los recorridos de dos lineas de colectivos de la red tulum
Transporte

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum
para la ia, cuales son las 5 carreras con mayor salida laboral para estudiar en san juan
Educación

Para la IA, cuáles son las 5 carreras con mayor salida laboral para estudiar en San Juan

Así fue captado por Gregorio 26270, quien no dudó en entrevistarlo y subir el momento a sus redes. “En primer lugar felicitarlo por su presencia, su elegancia, señor. Su estética, de verdad felicitarlo”, se lo escucha decir al autor del video, mientras Ochoa sostiene dos bandejas con sus productos. Entre risas y orgullo, el vendedor explicó: “Hace unos años que vendo, y siempre salgo vestido así”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1966528103133385124&partner=&hide_thread=false

Sus recorridos incluyen Villa Hipódromo, Lote 5 y Lote 32. Pero además de su imagen impecable, Ochoa aprovechó el momento para enviar un mensaje especial: “Un saludo para mi hijo Agustín Ochoa, que juega en la Primera de Unión. Lo amo muy mucho”, dijo emocionado.

Los comentarios en TikTok no tardaron en llegar. “Es un genio y muy agradable, ¡cómprenle porque lo que vende es riquísimo!”, y “siempre elegante mi hermano Carlos, que Dios me lo bendiga grandemente”, fueron algunas respuestas.

El video, que suma cientos de “me gusta”, transformó a Ochoa en una pequeña celebridad local. Entre su carrito con conservadora y su porte digno de una gala, este sanjuanino demuestra que la elegancia no está reñida con el trabajo en la calle, y que incluso vender budines puede hacerse con estilo propio.

Temas
Seguí leyendo

El hospital de Caucete debió asistir a 14 jóvenes tucumanos intoxicados

Todo lo que tenés que saber para disfrutar de la Expo Olivícola este fin de semana

Día del Estudiante: cómo serán los festejos de la primavera en San Juan, sólo con artistas locales

Gabi, el niño sanjuanino que necesitaba ayuda en su lucha por caminar, fue sometido al estudio en Buenos Aires

Universitario busca un triunfo clave en Mendoza

Fotos de los canales sanjuaninos, el particular concurso que premia a la familia con un viaje a Ischigualasto

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento

Avanza la reforma integral del transporte en San Juan, que incluye la posibilidad de llevar mascotas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El FestiJoven 2024.
Show

Día del Estudiante: cómo serán los festejos de la primavera en San Juan, sólo con artistas locales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió
Impactante

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos
Causa nacional

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?
Lo que todos quieren saber

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?

Dolor por la muerte de una reconocida pediatra sanjuanina
Conmoción

Dolor por la muerte de una reconocida pediatra sanjuanina

Te Puede Interesar

Vista del Glaciar El Caballito, en el cerro Mercedario de San Juan. La provincia reclama reglamentar la Ley de Glaciares para evitar frenos a la minería.  video
Declaraciones

San Juan intima a la Nación: sin reglamento de glaciares, Pachón y Vicuña no arrancan

Por Elizabeth Pérez
Marcelo Orrego, Fabián Martín y otras autoridades en la inauguración del nuevo edificio de celdas del Penal de Chimbas.
Obra pública

En el Penal de Chimbas sumaron 236 celdas, 118 penitenciarios y se viene otro tecnologizado edificio carcelario

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Nicki Nicole suena para venir a San Juan y hay expectativa
Grilla

Nicki Nicole suena para venir a San Juan y hay expectativa

El sujeto que protagonizó la doble tragedia en Ruta 40 seguirá preso
Siniestro fatal en Pocito

El sujeto que protagonizó la doble tragedia en Ruta 40 seguirá preso