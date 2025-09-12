¡Qué elegancia la de Francia! Encontraron al vendedor más "pitucón" de San Juan y mostró lo que ofrece

Un video que circula en TikTok conquistó a cientos de usuarios sanjuaninos. Muestra a Juan Carlos Ochoa , un vendedor ambulante que recorre barrios del Gran San Juan con un estilo que pocos imaginan para alguien que ofrece budines y rosquitos caseros. Traje gris, chaleco, moño y hasta pañuelo en el cuello.

Así fue captado por Gregorio 26270 , quien no dudó en entrevistarlo y subir el momento a sus redes. “En primer lugar felicitarlo por su presencia, su elegancia, señor. Su estética, de verdad felicitarlo”, se lo escucha decir al autor del video, mientras Ochoa sostiene dos bandejas con sus productos. Entre risas y orgullo, el vendedor explicó: “Hace unos años que vendo, y siempre salgo vestido así”.

Video gentileza: TikTok Gregorio26270

Sus recorridos incluyen Villa Hipódromo, Lote 5 y Lote 32. Pero además de su imagen impecable, Ochoa aprovechó el momento para enviar un mensaje especial: “Un saludo para mi hijo Agustín Ochoa, que juega en la Primera de Unión. Lo amo muy mucho”, dijo emocionado.

Los comentarios en TikTok no tardaron en llegar. “Es un genio y muy agradable, ¡cómprenle porque lo que vende es riquísimo!”, y “siempre elegante mi hermano Carlos, que Dios me lo bendiga grandemente”, fueron algunas respuestas.

El video, que suma cientos de “me gusta”, transformó a Ochoa en una pequeña celebridad local. Entre su carrito con conservadora y su porte digno de una gala, este sanjuanino demuestra que la elegancia no está reñida con el trabajo en la calle, y que incluso vender budines puede hacerse con estilo propio.