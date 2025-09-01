Gregorio2627, el vendedor de medias que viralizó su fanatismo por la calle

En cada video aparece con la sonrisa amplia, el bailecito de cuarteto, la cámara apuntando a lo cotidiano y su latiguillo: “ Gregorio2627 ”. Rubén Flores, aunque pocos lo llaman así, se transformó en un personaje que nació en TikTok por casualidad y que hoy recorre las calles de San Juan con miles de seguidores que lo alientan, lo saludan y hasta le piden fotos.

“Siempre me gustó la animación, hacía vivos en Facebook, pero jamás pensé que iba a llegar a tanto, que la gente me reconociera en la calle, que me pidiera saludos”, contó a Tiempo de San Juan. Todo comenzó cuando su pareja abrió una cuenta en la aplicación y él, entre risas, decidió imitarla. “Al principio no mostraba la cara, pero un día me salió decir ‘Gregorio2627’ y de repente todos empezaron a llamarme así”, expresó.

La pregunta del millón: ¿por qué Gregorio 2627? Gregorio no es un invento al azar. “Es el nombre de un dios de Grecia, imponente, de rey”, explicó. Y el número que lo acompaña, 2627, guarda un guiño familiar: era el preferido de su abuelo para jugar a la Quiniela. Así quedó sellada la identidad digital de un sanjuanino que se mueve entre la venta ambulante de medias -su oficio real- y la creación de contenidos que se hacen virales. “Muchos me dicen el rey de las medias o el negrito de las medias, pero eso soy, un vendedor que se reinventó en las redes”, aseguró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1962548342799409560&partner=&hide_thread=false Gregorio2627, el "negrito de las medias" que viralizó su fanatismo por la calle pic.twitter.com/gr8qp89peq — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 1, 2025

La calle como escenario de realidad y baile

Lejos de los paisajes turísticos, Gregorio apunta su cámara a la vida diaria en los barrios de la Capital, Concepción, La Estación o Villa Hipódromo. “Nadie le da importancia a la gente común y a mí me gusta mostrar eso. También hay belleza en lo cotidiano, en lo que le pasa a la gente humilde”, declaró. Por eso habla con vecinos, comparte charlas improvisadas y refleja historias mínimas que, de otro modo, quedarían en silencio.

Fanático de la Mona Jiménez, de Rodrigo y de Walter Olmos, Gregorio siempre acompaña sus videos con un paso de baile. Ese sello lo convirtió en referente para muchos jóvenes que lo siguen. “Hoy me ven los pibes que van a la escuela y trato de aconsejarlos. Les digo que estudien, que respeten a los padres, que no aflojen. Quiero inspirarlos, que el día de mañana puedan decir que fueron abogados o doctores y que Gregorio2627 los motivó en algo”, afirmó.

Un influencer del pueblo

Consciente de que su estilo creció gracias al cariño de la gente, Gregorio lo repite como un mantra: “Yo soy del pueblo, humilde, para toda la gente linda de San Juan y del mundo. Les pido que me apoyen, que compartan mis videos, que me den una mano”. Entre la venta de medias, los videos de baile y los mensajes de aliento, este sanjuanino construyó una identidad que mezcla humor, realidad y esperanza.

Gregorio2627, el “negrito de las medias”, convirtió la calle en su escenario y la humildad en su marca personal. Desde allí, sigue acumulando seguidores y soñando con dejar una huella en la juventud que lo mira como un referente inesperado.