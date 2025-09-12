viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Novedades

Gabi, el niño sanjuanino que necesitaba ayuda en su lucha por caminar, fue sometido al estudio en Buenos Aires

Gracias a la solidaridad de la comunidad y el esfuerzo de su familia, el niño de 8 años pudo viajar y realizarse el estudio médico clave.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gabi, el niño de 8 años que recibió ayuda de los sanjuaninos, llegó a Buenos Aires y pudo someterse al complejo estudio.

Gabi, el niño de 8 años que recibió ayuda de los sanjuaninos, llegó a Buenos Aires y pudo someterse al complejo estudio.

Después de meses de lucha, campañas solidarias y el acompañamiento de cientos de sanjuaninos, Gabriel, el niño de 8 años con parálisis cerebral que sueña con caminar, logró dar un paso fundamental en su tratamiento: esta semana fue sometido al estudio “Laboratorio en Marcha” en Buenos Aires, y por primera vez, su familia tiene respuestas concretas sobre el camino a seguir.

Lee además
Gabi, el niño sanjuanino que necesita ayuda para avanzar en el proceso hacia su posibilidad de caminar.
Historia

Gabi, el niño que necesita la ayuda de los sanjuaninos para cumplir su sueño: poder caminar
vuelven a difundir un sorteo para ayudar a un nino sanjuanino que debe operarse en buenos aires
Solidaridad

Vuelven a difundir un sorteo para ayudar a un niño sanjuanino que debe operarse en Buenos Aires

Ana Sánchez, mamá de Gabi, confirmó la noticia a Tiempo de San Juan: “Gracias a Dios ya tenemos respuestas. Los especialistas nos dijeron que hay que operarlo en la zona de los gemelos y los tendones ahora. Y cuando tenga 12 años, deberá someterse a una operación más compleja”.

image

Aunque el diagnóstico es desafiante, también abre una nueva esperanza. Según explicaron los médicos, Gabi no podrá dejar de usar el andador, pero estas intervenciones mejorarían significativamente su calidad de vida. “No va a sufrir tanto dolor y se va a poder movilizar mejor”, explicó Ana.

Gabriel nació prematuro, con apenas ocho meses de gestación, y a los pocos días se le detectaron dos quistes cerebrales. Uno afectó su visión —que hoy se mantiene estable— y el otro, la movilidad de sus piernas. Su diagnóstico de parálisis cerebral marcó su infancia, pero no detuvo su espíritu: comenzó a caminar a los 4 años con asistencia, y hoy cursa segundo grado en la escuela Cecilio Ávila, en Rawson, donde sus compañeros lo acompañan con un cariño ejemplar.

El estudio realizado esta semana era considerado clave por el equipo médico del Hospital Rawson, donde Gabi es atendido por traumatólogos, neurólogos y fisioterapeutas. Se trata de un análisis de alta complejidad que permite monitorear con sensores el funcionamiento de sus piernas al caminar, y así planificar las intervenciones quirúrgicas con precisión.

image

Pese a que el Ministerio de Familia cubrió el costo del estudio, la familia de Gabi, que sostiene un pequeño emprendimiento de panificación, tuvo que organizar una rifa para reunir el dinero necesario para el viaje y la estadía en Buenos Aires. Fue una carrera contra el tiempo y los recursos, pero gracias al apoyo solidario de la comunidad sanjuanina, el objetivo se cumplió.

Durante su paso por la capital, Gabi también visitó junto a su madre la Basílica de Luján, donde cumplieron una promesa hecha en los momentos más difíciles. “Nuestra intención es difundir el caso para que la gente que nos ayudó sepa que logramos llegar hasta aquí y que ya tenemos respuestas”, expresó Ana.

El camino aún no termina. Las cirugías, los tratamientos y la vida cotidiana siguen presentando desafíos para Gabriel y su familia. Pero hoy, el pequeño sanjuanino está un paso más cerca de su sueño: caminar con menos dolor, y seguir corriendo, aunque sea un poquito, junto a sus compañeros.

Temas
Seguí leyendo

Día del Estudiante: cómo serán los festejos de la primavera en San Juan, sólo con artistas locales

Universitario busca un triunfo clave en Mendoza

Fotos de los canales sanjuaninos, el particular concurso que premia a la familia con un viaje a Ischigualasto

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento

Avanza la reforma integral del transporte en San Juan, que incluye la posibilidad de llevar mascotas

Piden donantes de la sangre menos común para la novia del motociclista que murió al chocar con un patrullero

Los sanjuaninos respondieron: ¿qué harías si fuese el último día de tu vida?

La Beriso se presentará en Caucete en la Fiesta de la Juventud y la Diversidad Cultural

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente tras el cual la joven quedó internada, mientras su novio falleció.
En San Juan

Piden donantes de la sangre menos común para la novia del motociclista que murió al chocar con un patrullero

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El auto que encontraron del remisero.
Deceso

El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió
Impactante

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?
Lo que todos quieren saber

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?

Te Puede Interesar

El FestiJoven 2024.
Show

Día del Estudiante: cómo serán los festejos de la primavera en San Juan, sólo con artistas locales

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gabi, el niño de 8 años que recibió ayuda de los sanjuaninos, llegó a Buenos Aires y pudo someterse al complejo estudio.
Novedades

Gabi, el niño sanjuanino que necesitaba ayuda en su lucha por caminar, fue sometido al estudio en Buenos Aires

Imágenes sobre el incidente que circularon en las redes.
En Capital

Aseguran que el policía involucrado en un incidente con un delivery tiene antecedentes por amenazas

En la industria sanjuanina, el 45% de las firmas son de alimentos y bebidas, y dentro de ellas lidera la elaboración de vino.
Relevamiento Industrial Manufacturero

El ADN de la industria sanjuanina: da 7.800 empleos, el 45% es de alimentos y bebidas, ¿y quién vende más?

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento
Obra pública

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento