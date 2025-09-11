jueves 11 de septiembre 2025

Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

El hecho ocurrió en horas de la tarde de este jueves, en Capital. Se estima que el incidente se desató por una discusión de tránsito entre el uniformado, que circulaba en su auto, y el motociclista. Quiénes son los sujetos que quedaron detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un violento episodio se registró este jueves en Capital, donde un policía sanjuanino le disparó a un delivery. Según informaron fuentes judiciales, el hecho se desató como consecuencia de una discusión de tránsito entre el uniformado, que circulaba en su automóvil, y el motociclista, que le habría exhibido un arma blanca.

El incidente tuvo lugar en inmediaciones de Scalabrini Ortíz y Lateral de Circunvalación, justo donde está situada la rotonda. Allí, el efectivo policial que cumple funciones en el Depósito Judicial de 9 de Julio circulaba con su automóvil Citroën , cuando por una maniobra que realizó, inició una pelea con el joven a bordo de una Motomel 150 cc.

Acorde relataron las fuentes, el sujeto del rodado de menor porte le exhibió un arma blanca y, como respuesta, el policía sacó su pistola y le disparó. Frente a ello, las autoridades fueron alertadas y de inmediato tomaron intervención, para detener a los protagonistas de la escena digna de relatos salvajes.

Los aprehendidos fueron identificados como Maximiliano Tobares, el motociclista de Pedidos Ya, y Ariel Nievas, el sargento de 52 años, que se encontraba de franco al momento del hecho.

Tras la intervención del ayudante fiscal Jorge Sánchez, además de las detenciones de los involucrados, se dispuso el secuestro del arma reglamentaria al igual que del cuchillo que habría portado el delivery. La causa pasará a manos de la UFI Genérica, la que investigará a través de las cámaras de seguridad para conocer los detalles del enfrentamiento que pudo tener consecuencias más graves, pues ninguno resultó herido.

Todo el procedimiento fue dirigido por el fiscal Alejandro Mattar y el personal de la UFI Genérica, en la causa que podría ser caratulada como abuso de armas y amenazas agravadas.

