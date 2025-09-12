Universitario busca un triunfo clave en Mendoza

Universitario afrontará un desafío determinante este sábado cuando visite a Marista, en el marco de la 7ª y última fecha de la fase 2 del Top 8 Oro del Torneo Regional Cuyano. El encuentro se disputará desde las 15.30 en Mendoza y contará con el arbitraje de Francisco Nanclares.

Novedades Gabi, el niño sanjuanino que necesitaba ayuda en su lucha por caminar, fue sometido al estudio en Buenos Aires

Show Día del Estudiante: cómo serán los festejos de la primavera en San Juan, sólo con artistas locales

El conjunto sanjuanino se prepara para un duelo de alta exigencia, donde cada detalle puede inclinar la balanza. Con la clasificación a semifinales como objetivo central, el equipo dirigido por el binomio Pallito-López trabajó en la semana con la premisa de mantener la concentración y sostener la intensidad en un choque que promete ser parejo y de mucho roce.

El antecedente más reciente favorece a la Uni: en el único cruce de esta temporada, disputado en la cancha N° 2 del club, Universitario se impuso con autoridad por 34-21, mostrando un gran nivel de juego.

En la tabla de posiciones, el elenco sanjuanino marcha en la 3ª ubicación con 16 unidades, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. A lo largo del torneo venció a CPBM (44-16), Teqüe (32-22) y San Juan RC (17-15); empató frente a Los Tordos (24-24); y sufrió caídas ante Liceo (16-22) y Mendoza RC (36-56).