viernes 12 de septiembre 2025

Imperdible

Todo lo que tenés que saber para disfrutar de la Expo Olivícola este fin de semana

El Centro de Convenciones Ballena-Guzmán será el epicentro gastronómico y comercial del fin de semana. Comienza el viernes con una Ronda de Negocios internacional y continúa con una exposición masiva, degustaciones, food trucks.

Por Redacción Tiempo de San Juan
expo olivícola

Este fin de semana, San Juan se consolidará como un polo agroalimentario de primer nivel con un evento que combina negocios internacionales, exposición pública y una celebración gastronómica sin precedentes. Las actividades, enmarcadas en el Encuentro Olivícola Internacional, prometen atraer a con una agenda cargada de oportunidades comerciales y propuestas para el público general.

Ronda de Negocios: El viernes, el motor comercial

Todo comenzará el viernes de 9 a 18 horas en el Salón Cruce de los Andes, dentro del Centro de Convenciones. Allí se desarrollará la Ronda de Negocios de Olivícola y Alimentos, un espacio clave para la economía local. El evento contará con la participación confirmada de 37 empresas locales y nacionales y la presencia de 5 empresas importadoras de distintos países, que llegarán con el objetivo específico de adquirir la oferta exportable sanjuanina: aceite de oliva, aceitunas, vino, tomate triturado y diversos productos delicatessen. La organización destacó el apoyo fundamental de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional para la concreción de este espacio.

Expo Olivícola: Sabores y entretenimiento para toda la familia

El cierre de semana estará a cargo de la tradicional Expo Olivícola, que se extenderá el sábado y domingo de 18 a 24 horas. Lejos de ser sólo una muestra, la expo se convertirá en una verdadera fiesta para los sentidos. Los visitantes podrán recorrer los stands de las empresas olivícolas para degustar y adquirir aceites, vinos y otros productos con valor agregado. El ambiente se completará con 4 food trucks, degustaciones gratuitas de helado y pizza, y sorteos constantes durante ambos días.

El director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, expresó que “es una gran oportunidad para que San Juan pase a ser un referente mundial en el sector olivícola como ya lo es a nivel país. Quiero destacar que este evento se lleva a cabo gracias a al apoyo de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, el Consejo Federal de Inversiones, el Ministerio de la Producción, la Cámara Olivícola de San Juan y el Centro de Ingenieros Agrónomos”.

