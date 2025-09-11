Dolor por la muerte de una reconocida pediatra sanjuanina

Durante la tarde de este jueves se conoció el fallecimiento de Patricia Delgado, pediatra y gastroenteróloga infantil con una destacada trayectoria en San Juan.

El anuncio de su partida fue difundido por allegados a través de un aviso fúnebre, donde expresaron su pesar y recordaron el afecto que supo inspirar. No trascendieron los detalles del deceso.

Según informaron, sus restos serían velados desde las 18:30 de este jueves en la Cochería San José.

Su labor profesional la llevó a intervenir en diversos ámbitos, no solo en la atención y acompañamiento de pacientes.