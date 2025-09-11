jueves 11 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

El allanamiento lo realizó la UFI Delitos Informáticos y Estafas tras la denuncia de una exempleada del lugar. La misma explicó que, a través de engaños, le quitaron su trabajo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-11 at 10.40.18

Durante la jornada de este miércoles, en horas de la noche, la UFI Delitos Informáticos y Estafas allanó un reconocido restobar de Rawson, bajo el nombre “La Francesca” tras una denuncia contra el dueño. Además de la aprehensión del acusado, las pesquisas se llevaron una sorpresa cuando en el interior del lugar encontraron marihuana y una pistola con cartuchos.

Lee además
¡escucha el capitulo xvii de historias del crimen en spotify! cuando la pelota se mancho de sangre
Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XVII de Historias del Crimen en Spotify! Cuando la pelota se manchó de sangre
rawson: un auto intento girar en u y choco a un motociclista
Delitos Especiales

Rawson: un auto intentó girar en "U" y chocó a un motociclista

La investigación penal comenzó el 29 de agosto de 2025 a partir de la denuncia de V.C.J, empleada desde marzo de ese año en la casa de comidas “La Francesca”, propiedad de Rodrigo García Manzano.

Según la denuncia de la joven, ella expresó que el 30 de julio de 2025 supo que estaba embarazada (7 semanas) y que sus compañeros lo sabían, aunque no lo había comunicado formalmente a su jefe.

A los días, precisamente el 8 de agosto de 2025, García Manzano y su contador le pidieron firmar recibos de sueldo. Más tarde, García le devolvió los recibos, entre los cuales uno decía “Liquidación Final”. Tejada le preguntó qué significaba “liquidación final” y por precaución grabó la conversación por WhatsApp. García le explicó que era una liquidación “de rendimiento” y luego le anunció que daría de baja a todo el personal. Además, le pidió que enviara un telegrama de renuncia y firmara la extinción en el gremio.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 11.31.18

Posteriormente, Tejada envió una carta documento intimando la regularización laboral y notificando su embarazo. En respuesta, García ratificó un despido directo, señalando que la trabajadora había firmado la liquidación final y cobrado su pago sin reservas.

Con esta denuncia, la fiscalía a cargo de Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco expresaron que la joven fue engañada por su jefe, al hacerle firmar papeles que ella consideró que era algo rutinario. Por tal razón se solicitó el allanamiento en este lugar. La misma se realizó este miércoles en la noche.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 11.31.19

En este lugar se iba a realizar solo secuestro de material digital y documental que sirva en la investigación, pero en la requisa se encontraron con otras cosas. Se halló una pistola marca Dreysi con ocho cartuchos en cargador, y también 755 gramos de marihuana.

Pablo Gómez, comisario de seccional 24ta dio a conocer que la pistola es calibre .32. Desde este lugar dijeron que no tenía la documentación que acredite que podía utilizarla., por tal razón quedó en la mira por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.

Por estos hallazgos, Rodrigo García quedó aprehendido en comisaría 24ta. Actuaron Flagrancia por el arma secuestrada y el Juzgado Federal por la droga.

Temas
Seguí leyendo

¿Tenés aparatos electrónicos viejos? Rawson los recibe y regala árboles: conocé la propuesta

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido

Una motociclista impactó contra un auto y terminó en el hospital

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Entró a una casa de comidas de Rawson, robó varios elementos y quedó filmado

Incendio fatal en Rawson: la autopsia confirmó que la mujer falleció producto de las quemaduras

Armados, sorprendieron a la playera de una estación de servicio de Rawson y se llevaron más de $10 millones

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer

LO QUE SE LEE AHORA
sigue sin aparecer el ingeniero que desaparecio hace dos dias: lo han visto por el centro valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es Raquel, la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza
Terrible

Quién es "Raquel", la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro
Oficial

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro

Te Puede Interesar

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos
Lo último

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos

Por Pablo Mendoza
Orrego lamentó el veto de Milei al presupuesto universitario y dejó una advertencia por el llamado al diálogo
Postura firme

Orrego lamentó el veto de Milei al presupuesto universitario y dejó una advertencia por el llamado al diálogo

La UNSJ viene marchando en San Juan en el marco del reclamo nacional por el escaso presupuesto y el pedido de mejoras salariales.
Reacciones

Tras el veto de Javier Milei al financiamiento universitario, cómo están las cuentas de la UNSJ

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, se refirió al caso de la alumna que se atrincheró armada en una escuela de Mendoza.
Tras lo ocurrido en Mendoza

La ministra Fuentes, sobre el caso de la alumna armada: "Nunca estamos preparados para estas cosas, pero trabajamos en prevención"