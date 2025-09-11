Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

Durante la jornada de este miércoles, en horas de la noche, la UFI Delitos Informáticos y Estafas allanó un reconocido restobar de Rawson, bajo el nombre “La Francesca” tras una denuncia contra el dueño. Además de la aprehensión del acusado, las pesquisas se llevaron una sorpresa cuando en el interior del lugar encontraron marihuana y una pistola con cartuchos.

Podcast de Tiempo ¡Escuchá el capítulo XVII de Historias del Crimen en Spotify! Cuando la pelota se manchó de sangre

La investigación penal comenzó el 29 de agosto de 2025 a partir de la denuncia de V.C.J, empleada desde marzo de ese año en la casa de comidas “La Francesca”, propiedad de Rodrigo García Manzano.

Según la denuncia de la joven, ella expresó que el 30 de julio de 2025 supo que estaba embarazada (7 semanas) y que sus compañeros lo sabían, aunque no lo había comunicado formalmente a su jefe.

A los días, precisamente el 8 de agosto de 2025, García Manzano y su contador le pidieron firmar recibos de sueldo. Más tarde, García le devolvió los recibos, entre los cuales uno decía “Liquidación Final”. Tejada le preguntó qué significaba “liquidación final” y por precaución grabó la conversación por WhatsApp. García le explicó que era una liquidación “de rendimiento” y luego le anunció que daría de baja a todo el personal. Además, le pidió que enviara un telegrama de renuncia y firmara la extinción en el gremio.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 11.31.18

Posteriormente, Tejada envió una carta documento intimando la regularización laboral y notificando su embarazo. En respuesta, García ratificó un despido directo, señalando que la trabajadora había firmado la liquidación final y cobrado su pago sin reservas.

Con esta denuncia, la fiscalía a cargo de Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco expresaron que la joven fue engañada por su jefe, al hacerle firmar papeles que ella consideró que era algo rutinario. Por tal razón se solicitó el allanamiento en este lugar. La misma se realizó este miércoles en la noche.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 11.31.19

En este lugar se iba a realizar solo secuestro de material digital y documental que sirva en la investigación, pero en la requisa se encontraron con otras cosas. Se halló una pistola marca Dreysi con ocho cartuchos en cargador, y también 755 gramos de marihuana.

Pablo Gómez, comisario de seccional 24ta dio a conocer que la pistola es calibre .32. Desde este lugar dijeron que no tenía la documentación que acredite que podía utilizarla., por tal razón quedó en la mira por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.

Por estos hallazgos, Rodrigo García quedó aprehendido en comisaría 24ta. Actuaron Flagrancia por el arma secuestrada y el Juzgado Federal por la droga.